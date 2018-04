Valentina/ Chi è la fidanzata di Veronica Satti? Il mistero sul cognome (Grande Fratello 2018)

Valentina, ch è la fidanzata di Veronica Satti? NLe ha parlato molto nella casa ma ha fatto sorgere un vero e proprio caso attorno al suo cognome. (Grande Fratello 2018)

Valentina, Grande Fratello 2018

Valentina è uno dei nomi più gettonati all'interno della Casa del Grande Fratello 2018 e non potrebbe essere altrimenti dato che la fidanzata Veronica Satti si trova fra i concorrenti. La ragazza è fin troppo attenta a non rivelare il suo cognome, ma dalle poche informazioni rivelate dalla fidanzata e estratte dai social sappiamo che è originaria di Santa Marinella e che dovrebbe vivere a Milano. Valentina QC, come si definisce su Instagram, ama la compagnia e il divertimento, così come la musica. Non potrebbe essere altrimenti dato che da due anni è la dolce metà della figlia di Bobby Solo e lo dimostra una foto in particolare in cui Valentina si mostra sui social armata di basso acustico. Una pessima scelta dovuta al vino bevuto in compagnia, sottolinea, svelando tra l'altro di aver azzardato una canzone dei Nirvana. Appassionata di teatro e di arte, fra le foto che condivide con gli amici non mancano i graffiti pittoreschi trovati in giro nella capitale della moda, così come la passione per Brunori Sas e Canzoni e monologhi sull'incertezza, la piece che nei giorni scorsi ha registrato il tutto esaurito a Martina Franca, in provincia di Taranto.

TRA I PENSIERI DI VERONICA SATTI

Valentina continua ad essere fra i pensieri di Veronica Satti: la concorrente del Grande Fratello 2018 parla spesso e volentieri della sua compagna. Soprattutto come entrambe siano il punto di riferimento dell'altra e della certezza che sia lei la donna che vuole nella sua vita. Valentina è riuscita infatti a fare breccia nel cuore della figlia di Bobby Solo ed ha il merito di averle fatto scoprire il piacere di stare con una donna. Prima di conoscerla, Veronica non aveva mai avuto alcun legame o attrazione verso le persone del suo stesso sesso, come ha confidato nei primi giorni agli altri inquilini della Casa. In questi ultimi giorni tuttavia si sono affacciati nella mente della gieffina alcuni dubbi sul loro rapporto, ma non in modo diretto. Il tutto sembra infatti essere dovuto alla vicinanza con Valerio Logrieco, verso cui prova uno strano tipo di interesse. Inizialmente infatti ha svelato al diretto interessato di provare attrazione nei suoi confronti, ma subito dopo un momento di confusione iniziale ha fatto marcia indietro. Agli occhi di Veronica, Valerio rappresenterebbe infatti una sorta di Valentina della Casa ed avrebbe trasposto in lui tutta la gelosia e possessione che normalmente prova per la fidanzata. Valentina deciderà di intervenire nel programma per chiarire quanto avvenuto negli ultimi giorni?

© Riproduzione Riservata.