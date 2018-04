Valerio Logrieco/ Sarà eliminato? Ecco perché sembra essere condannato (Grande Fratello 2018)

Valeria Logrieco, sarà eliminato stasera? Tra i Superboni è quello è più a rischio anche perché Filippo Contri ha il vantaggio della storia con Lucia Orlando. (Grande Fratello 2018)

Valeria Logrieco, Grande Fratello 2018

Il Grande Fratello 2018 ha visto Valerio Logrieco spegnersi per una giornata interna lo scorso sabato. Il gieffino ha avuto infatti molti pensieri per la testa per via dell'improvvisa freddezza di Veronica Satti, con cui ha legato fin dal suo ingresso nella Casa. Da quanto emerso dai sussurri e dai chiarimenti successivi, la figlia di Bobby Solo ha manifestato con chiarezza un interesse romantico nei suoi confronti: una rivelazione che ha spiazzato di molto il pugliese. Soprattutto perchè a distanza di poche ore dall'annuncio shock l'atteggiamento di Veronica è cambiato in modo radicale. Da romantica a possessiva fino a indifferente e fredda. Ed è stato proprio quest'ultimo step ad incupire di molto Valerio, che dopo un confessionale turbolento con gli autori, ha confidato tutto all'amica Alessia Prete. Il gieffino infatti si è sentito male per la possibilità di aver illuso Veronica con carezze e tenerezze che ai suoi occhi sono solo amichevoli ed ancora peggio quando la concorrente ha deciso non solo di allontanarlo, ma anche di screditarlo. Sembra però che fra i due sia stato tutto chiarito: per Veronica si è trattato solo di un momento di confusione.

STASERA SCOPRIRA' IL SUO DESTINO NELLA CASA

Valerio Logrieco è ad un passo dallo scoprire quale sarà il suo destino al Grande Fratello 2018. Il Superbono ha iniziato la propria esperienza nel reality grazie al Grande Casale prima della partenza effettiva del programma madre ed ora dovrà battersi al televoto con Filippo Contri. Fra i due concorrenti al ballottaggio, il pugliese è tra l'altro quello meno sicuro di poter rimanere nella Casa: la paura di dover abbandonare questo tipo di esperienza lo ha portato spesso a riflettere su quanto sta trasmettendo al pubblico da casa. E' evidente che il gioco di Valerio, profondo e riflessivo, analitico e attento, è molto diverso da quello di Filippo e forse è proprio per questo che fra i due non c'è mai stata occasione di trovare punti in comune per coltivare un certo tipo di legame. Parole che lo stesso gieffino ha confidato durante una chiaccherata a due ad Alessia Prete, in un'occasione in cui ha esternato anche alcuni suoi dubbi sul flirt fra Contri e Lucia Orlando. Agli occhi del pugliese potrebbe trattarsi infatti di una strategia creata solo per avere una chance in più di rimanere nel reality.

RISCHIA DAVVERO DI USCIRE...

Valerio Logrieco ha forse meno possibilità di rimanere al Grande Fratello 2018 rispetto all'amico Filippo Contri. Quest'ultimo potrebbe aver riscosso particolare successo fra il pubblico italiano proprio per la love story in corso con Lucia Orlando ed essersi messo con le spalle al sicuro per un'eventuale eliminazione. Ed è proprio questo il timore di Valerio, che si chiede di contro quanto sia arrivato davvero ai telespettatori dell'esperienza di entrambi. Purtroppo la possibilità che i suoi dubbi siano fondati è molto forte, dato che tutte le coppie nate nella Casa sono state favorite nelle edizioni precedenti. Il pubblico adora sognare e i risvolti romantici ed a volte è possibile che tutto questo metta in secondo piano la sincerità di un concorrente come Valerio. Senza dubbio è fra i due Superboni ad essersi messi più in discussione e ad aver mostrato se stesso al di là con le interazioni con gli altri gieffini. E' anche vero, come ha affermato lui stesso ad Alessia Prete, che solo dopo aver scoperto l'esito del televoto di questa sera potrà dire davvero di aver iniziato il suo personale Grande Fratello.

