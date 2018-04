Veronica Satti / Dalla storia del cellulare all'abbandono di Bobby Solo (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, Grande Fratello 2018

Veronica Satti è uno dei volti "noti" del Grande Fratello 2018. Il reality torna in onda questa sera con una nuova diretta in cui sentiremo parlare di lei, sicuramente. Alla luce di quello che è successo questa settimana sembra proprio che Veronica e la sua storia saranno uno dei temi della diretta. Veronica ha raccontato del padre Bobby Solo e dell'abbandono ma i dettagli più interessanti sono arrivati a Domenica Live dove proprio la madre, Veronia Satti, è stata ospite. La donna ha rivelato di essere andata via per la troppa gelosia di Bobby Solo e sulla figlia ha rivelato: “È stato più lui che io a volere Veronica. Aveva 43 anni e io 19, voleva diventare padre. Siamo stati insieme 5 anni, non è nata da una notte d’amore come ha dichiarato. Vivevamo insieme a Santa Marinella e i miei amici mi hanno detto: ma come fa a dire che è stata solo una notte? Abbiamo viaggiato, siamo stati in America tutti e tre insieme”. La questione diventa rovente e la giovane questa sera potrebbe essere chiamata in confessionale per dire la sua su questa storia. Potrebbero rimanere cucite, invece, le bocche riguardo alla storia del cellulare. Secondo alcuni rumors sembra che Veronica in settimana abbia parlato di un telefono presente nella casa lasciando sfuggire questa chicca che ha subito conquistato i siti dedicati al reality. C'è davvero il tefono nella casa? Sicuramente non è la prima volta che si parla di questa possibilità e non sarà l'unica. (Hedda Hopper)

L'IMPATTO CON IL REALITY

Veronica Satti sembra aver trovato un ambiente positivo al Grande Fratello 2018. E questo nonostante la figlia di Bobby Solo fosse certa di voler uscire subito dopo il suo ingresso nella Casa. L'impatto con il reality sembra aver alimentato una sua tendenza al rifiuto, come ha svelato in un secondo momento alle gieffine. In poco tempo è riuscita però, mostrando diversi lati di se stessa, ad intrecciare una simpatia particolare con Lucia Orlando e Luigi Favoloso. Con la prima non è stato amore a prima vista, ma l'intesa non è tardata ad arrivare. Con il secondo ci sono state pizzicate ironiche e frecciatine che hanno permesso ad entrambi di avvicinarsi. Veronica ha trovato alla fine il proprio equilibrio con tutti ed è una vera animatrice della Casa. Suo il merito della meditazione Buddhista che ha visto tanti concorrenti impegnati in questa settimana, così come la nascita del Totocoppie, il suo 'programma' by night con cui ipotizzare i possibili inciuci fra gieffini. Il comportamento di Veronica, così spumeggiante e solare sembra aver conquistato tutti i compagni d'avventura. Difficile non volerle bene, come ha notato Mariana Falace: sarà davvero così?

IL JOLLY DELLA CASA

Il Grande Fratello 2018 ha già battezzato Veronica Satti come il jolly della Casa. Simpatica, briosa, attenta agli altri ed in grado di dare agli inquilini quell'affetto sincero nei momenti di difficoltà. Sembra che i riflettori siano sempre puntati sulla figlia di Bobby Solo e del resto ci pensa proprio la gieffina ad accendere le luci su di sé in ogni momento. La sua personalità di certo è in grado di oscurare quella di tanti altri concorrenti più timidi, ma a lungo andare la sua volontà di primeggiare potrebbe sollevare qualche critica. Soprattutto perché finora non è riuscita a dividere i momenti di scherzo da quelli più profondi, tenendosi alla lontana dalle riflessioni più intime che hanno impegnato le notti della Casa. I suoi punti di forza sono tanti, specialmente agli occhi degli altri concorrenti che l'adorano già: quanto potrà durare questa parentesi idilliaca? Per ora Veronica non si è schierata negli scontri e non ha preso le difese di nessuno dei contendenti. Evitare di prendere posizione in determinati momenti potrebbe creare qualche dubbio negli altri gieffini.

ECCO DOV'È NELLA CLASSIFICA DEI PREFERITI DAL PUBBLICO...

Veronica Satti si trova per ora al centro della classifica dei preferiti alla vittoria del Grande Fratello 2018. Forse una settimana di reality non è sufficiente per fare delle previsioni, ma è significativo che nonostante i suoi lati positivi non sia riuscita a superare Alberto Mezzetti, fra i più contestati dagli altri conquilini. Per Eurobet infatti la Satti merita 26.00, mentre 12.00 per la Sisal. Una situazione più rosea quest'ultima, ma sempre molto distante dalla vetta. Veronica dovrebbe concentrarsi per ora nel mostrare quel lato di sé più comprensivo, che ha dimostrato di riservare all'amica Lucia Orlando. Spesso e volentieri si estranea dai discorsi profondi per mettersi in evidenza e questo a lungo andare si può rivelare come un ostacolo troppo grande da superare. Le alleanze strette finora sono buone ed allo stesso tempo poco vincenti: per motivi di strategia dovrebbe avvicinarsi infatti ad Alessia Prete, fra le più desiderate della Casa, e persino a Danilo Aquino, con cui sembra non essere entrata troppo in confidenza.

