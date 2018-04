ANDREA DAMANTE / Nuovo attacco a Giulia De Lellis: "Risponderò nelle sedi adeguate ad ogni calunnia"

Andrea Damante ha pubblicato un lungo post in risposta delle dichiarazioni della sua ex fidanzata Giulia De Lellis: le sue durissime parole su Instagram.

24 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Ci eravamo tanto amati, è proprio il caso di dirlo pensando ad Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ex di Uomini e donne, dopo due anni di amore (che ha superato anche il doppio scoglio del Grande Fratello Vip) hanno annunciato la fine della loro relazione, lanciandosi diverse frecciatine reciproce nei social network. Le ragioni della rottura non sono state da loro confermate, ma da un recente post pubblicato dalla De Lellis su Instagram la voce di un possibile tradimento del dj sembra diventare realistica: "Non basta quello che mi è stato fatto da chi pensavo mi amasse?". Si tratta di un'affermazione che confermerebbe la tesi del tradimento di Damante, ma che non è risultata affatto gradita da quest'ultimo. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, è sbottato nel suo profilo Instagram, dove ha lanciato una chiara frecciatina alla sua ex fidanzata: "Solamente chi condivide un certo rapporto di intimità può essere capace di interpretare atti e situazioni che altrimenti finirebbero con l’essere travisati".

LE ACCUSE DI ANDREA DAMANTE

Andrea Damante ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, dove ha sbottato contro la sua ex fidanzata Giulia De Lellis e tutti coloro che si sono intromessi in questa vicenda. Continua infatti il suo lungo post: "Mi risulta oltre modo assurdo, quanto surreale, ritenere che tutto questo materiale speculativo sia venuto fuori solo adesso.. Non cadrò nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione". E qui la pesante accusa a Giulia: "Non mi è mai piaciuto mettere in piazza le mie faccende private, non laverò MAI i miei panni sporchi in pubblico, così come è solito fare forse qualcun altro". E se le accuse non dovessero rientrare, il dj si dice pronto a rivolgersi alle sedi adeguate: "Per amore ho lasciato fare ma da oggi non sono più disposto! Risponderò nelle sedi adeguate ad ogni calunnia e diffamazione che mi verrà rivolta, questa è la mia prima ed ultima dichiarazione pubblica.

