Amici 2018/ Ed.17: Einar e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si divide

Amici 2018, ed. 17: Einar Ortiz e Irama favoriti dalla produzione? Il pubblico si spacca mentre Biondo continua ad essere quello più criticato da Heather Parisi.

24 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Irama ed Einar Ortiz favoriti dalla produzione nella terza puntata del serale di Amici 2018? E’ la polemica che ha invaso i social nelle ultime ore. Il cantante della squadra bianca e quello della squadra blu, infatti, a detta dei fans del talent show di Maria De Filippi, avrebbero avuto un trattamento di favore nella presentazione delle proprie esibizioni avendo di fatto un punto in più agli occhi delle commissioni e, soprattutto, del pubblico che vota le esibizioni della seconda fase. Irama, infatti, ha cantato “Che vuoi che sia”. L’esibizione è stata introdotta da Maria De Filippi che ha raccontato la storia vera di Elisa, una mamma che, dopo aver partorito la figlia Anna, ha scoperto di avere un male incurabili. Prima di morire, Elisa ha così lasciato alla figlia una lettera e un regalo per ogni anno fino al compimento dei suoi 18 anni. Una storia che ha commosso tutti, compresi i membri della commissione esterna. L’esibizione di Einar, invece, sulle note di “A parte te” di Ermal Meta è stata introdotta da Maria De Filippi che ha raccontato la storia di Mac, un anziano che i parenti hanno deciso di mettere in un ospizio dove poi è morto. Le presentazioni hanno agevolato sia Irama che Einar? Il pubblico pensa di sì.

AMICI 17: LE POLEMICHE TRA BIONDO E HEATHER PARISI

Non si placano le polemiche per le critiche di Heather Parisi a Biondo. Nel corso della seconda puntata del serale, l’ex ballerina ha rivelato di aver ricevuto minacce da parte dei fans del cantante della squadra bianca a causa delle critiche che gli ha rivolto per le sue esibizioni. La mamma di Biondo ha preso posizione sull’argomento chiedendo le scuse della signora Parisi a cui la Fascino ha espresso la propria solidarietà per le minacce ricevute ribadendo, però, come il Biondo sia totalmente estraneo alla questione. Criticato per aver usato l’autotune che sia la Parisi che Ermal Meta considerano un doping in una gara, il Biondo ha spiegato che continuerà ad usarlo perché è ciò che farà anche quando lascerà la scuola di Amici. Amatissimo dal pubblico, dunque, il cantante della squadra bianca continua ad essere quello più criticato dai membri della commissione esterna contro cui si sono scagliati i fans del cantante.

