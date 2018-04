Avengers: Infinity War/ Domani esce al film il nuovo film sui supereroi Marvel: tutto quello che c'è da sapere

Avengers: Infinity War, esce domani al cinema il nuovo film sui supereroi della Marvel: tutto quello che c'è da sapere dal cast al budget fino al trailer e alle voci sulla trama.

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Avengers: Infinity War

C'è grande attesa per l'uscita al cinema nella giornata di domani di Avengers: Infinty War per la regia dei fratelli Anthony e Joe Russo. La pellicola è tratta da i Vendicatori creati da Stan Lee e Jack Kirby con una sceneggiatura curata da Christopher Markus e Stephen McFeely. Il film è stato inoltre prodotto da Kevin Feige e quindi si distingue per diversi motivi dalle altre pellicole. Ieri si è tenuta la premier mondiale a Los Angeles con un grandissimo successo e nelle sale italiane arriverà due giorni prima rispetto agli Stati Uniti d'America. Si tratta comunque di un grande colpo di scena sui piani iniziali visto che il film doveva uscire il 4 maggio sempre di quest'anno. C'è da sottolineare come sia già previsto un successivo capitolo che dovrebbe uscire tra un anno esatto, il film in questione è stato girato immediatamente dopo la fine delle riprese di Infinity War con una pausa di appena tre settimane.

DOMANI ESCE AL CINEMA IL FILM SUI SUPEREROI MARVEL

Esce domani nelle sale di tutta Italia il film Avengers: Infinity War. L'attesa è finalmente terminata con il pubblico che si potrà godere una pellicola davvero molto attesa a distanza di tre anni dall'ultimo capitolo uscito sempre in questo periodo col titolo Age of Ultron. Alla regia stavolta non troveremo Josh Whedon, ma i fratelli Anthony e Joe Russo che vengono dal grande successo dei due capitoli di Captain American. Nel cast troveremo ancora diversi personaggi che avevamo visto negli altri episodi come Robert Downey Jr che interpreta il doppio ruolo di Tony Stark e Iron Man, mentre Chris Hemsworth sarà Thor, Mark Ruffalo che si trasformerà in Bruce Banner e Hulk, ma anche Chris Evans, Scarlett Johansson e diversi altri. Non mancheranno però anche i nuovi ingressi come quello attesissimo di Sebastian Stan nel doppio ruolo di Bucky Barnes e il Soldato d'inverno.

