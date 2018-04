Ballando con le stelle 2018/ Rossano Rubicondi e Ivana Trump ballerini per una notte?

Ballando con le stelle 2018: Rossano Rubicondi e Ivana Trump ballerino per una notte? L'indiscrezione di Novella 2000. Il popolo del web si schiera con Gessica Notaro.

24 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Clamorosa indiscrezione del settimanale Novella 2000. Secondo quanto riporta il sito del magazine diretto da Roberto Alessi, ballerini per una notte, in una delle prossime puntate di Ballando con le stelle 2018, saranno Rossano Rubicondi e Ivana Trump. La coppia, secondo quanto riporta in esclusiva Novella 2000, scenderà sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai nella puntata del 5 maggio. Sarà un modo per annunciare il ritorno di fiamma? Ospite di Storie Italiane e di Sabato Italiano, le trasmissioni Rai condotte da Eleonora Daniele, Rossano Rubicondi ha raccontato di aver un rapporto con la Trump con cui si sente e si vede abitualmente. Milly Carlucci ha tentato più volte di portare Rubicondi a Ballando. Non potendolo avere come concorrente dal momento che, come regola, Milly esige che chi partecipa al suo programma non abbia preso parte ad altri reality, è riuscita ad averlo come ospite. Rossano, però, ha deciso di fare un doppio regalo alla Rai portando con sé Ivana Trump.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: IL WEB DALLA PARTE DI GESSICA NOTARO

Il web si schiera dalla parte di Gessica Notaro. L’ex Miss, considerata la favorita per la vittoria di Ballando con le stelle 2018, nel corso dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci, ha denunciato di ricevere ancora minacce dagli stalker delle donne che aiuta. “Ricevo ancora minacce, arrivano da parte degli stalker delle donne che aiuto. Ho messo a disposizione la mia umile esperienza e alcune persone mi hanno presa di mira. Non ho intenzione di fermarmi, per farlo devono ammazzarmi”, ha detto la Notaro che, in queste ore, sta ricevendo la solidarietà dei followers che la esortano a non mollare a portare avanti la sua battaglia per aiutare tutte le donne che, ogni giorno, subiscono violenza e che non hanno voce. Sempre più combattiva e determinata, Gessica Notaro è pronta, con l’appoggio di tutti, a far sentire la sua voce.

