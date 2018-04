Bestemmie in diretta tv al Grande Fratello 2018/ Video, da Simone Coccia a Filippo: rischio espulsione?

La decisione di chiudere la diretta nei momenti più caldi del Grande Fratello 2018 è dovuta anche alla voglia di stare al sicuro dal problema bestemmie, ma è davvero così facile?

24 aprile 2018 Hedda Hopper

Simone Coccia

A quanto pare l'ombra dell'espulsione si è già allungata su due concorrenti del Grande Fratello 2018. Da un lato abbiamo Filippo Contri e dall'altra Simone Coccia, in mezzo? Una presunta bestemmia che potrebbe segnare l'uscita di scena dei due gieffini già nei prossimi giorni. A far adirare Filippo è stata la reazione dei suoi coinquilini nei confronti di Filippo e della sua liason con la bella Lucia. A quanto pare sono in molti quelli che pensano che il gieffino si sia avvicinato a lei solo in vista dell'eliminazione di ieri sera ma la più agguerrita sembra essere Alessia. La mora è convinta che nei primi giorni Filippo ci abbia provato con lei e che quando ha capito che non c'era niente da fare con lei, ha deciso di virare su Lucia. La stessa lo ha confermato anche ieri in diretta tra un momento pubblicitario e l'altro ma, a quanto pare, la scena in cui Filippo assiste alle sue parole lo ha fatto adirare così tanto che, una volta uscito dalla casa, lui stesso ha commentato: "Sto cesso, porco D**". La bestemmia non si sente molto chiaramente ma sono in molti quelli che gridano già allo scandalo e all'espulsione. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE PRESUNTE BESTEMMIE DI FILIPPO E SIMONE

Dall'altra lato c'è Simone Coccia, compagno dell'onorevole Pezzopane, ma finito sotto la lente di Striscia la Notizia che lancia la bomba della presunta bestemmia. Molti spettatori hanno riportato la cosa soprattutto quelli che stavano la diretta su Mediaset Extra e sul web e anche secondo il filmato mandato in onda da Striscia sembra proprio che il giovane, ex spogliarellista, potrebbe essersi lasciato andare alla stessa bestemmia di Filippo ("Porco D...") proprio metre si trovava in giardino insieme agli altri. Non si capisce bene per quale motivo visto che Simone non stava litigando in quel motivo ed è per questo che molti fan hanno liquidato una cosa come un errore, ma se così non fosse? Clicca qui per vedere il video del momento.

© Riproduzione Riservata.