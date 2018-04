COLPEVOLE D'INNOCENZA/ Su Rete 4 il film con Ashley Judd (oggi, 24 aprile 2018)

Colpevole d'innocenza, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Bruce Green Wood, alla regia Bruce Beresford.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ASHLEY JUDD

Il film Colpevole d'innocenza va in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola thriller che ha potuto contare sulla regia di Bruce Beresford, che nel corso della sua carriera ha portato al successo film come Alla ricerca dello stregone, Difesa ad oltranza, Paradise Road, Bride of Wind e Tender Mercies - Un tenero ringraziamento. La protagonista del film, Elizabeth "Libby" Parsons, è stata interpreatata da Ashley Judd, attrice statunitense particolarmente nota per le sue apparizioni in film del calibro di L'incredibile storia di Winter il delfino, Bug-La paranoia è contagiosa, I sublimi segreti delle Ya-Ya sisters, Frida e La tela dell'assassino. Nel 2017 è anche apparsa in quattro episodi della serie televisiva Twin Picks. Il resto del cast di protagonisti di Colpevole d'innocenza è poi composto da Tommy Lee Jones, Bruce Green Wood, Annabeth Gish, Jay Brazeau, John Maclaren e Ed Evanko. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLPEVOLE D'INNOCENZA, LA TRAMA DEL FILM

Nick ed Elizabeth sono sposati da diversi anni, sono genitori di due splendidi figli e vivono un'esistenza felice e spensierata in un piccolo centro nei pressi di Washington. Per assecondare un desiderio di sua moglie, Nick decide di noleggiare un barca a vela, così da trascorrere assieme un paio di giorni in totale relax. Il sogno, però, si trasforma presto in un incubo. Nick scompare nel cuore della notte, mentre Elizabeth si risveglia trovando accanto a se nel letto un'enorme chiazza di sangue ed a poca distanza un coltello. La donna viene accusata di omicidio e condannata ad una lunga detenzione. Presa dal panico decide di affidare suo figlio alle cure di Angela, sua grande amica. Ad un tratto, però, anche quest'ultima sparisce nel nulla. Trascorre un anno e contattando telefonicamente suo figlio, scopre che il realtà Nick è ancora vivo e che l'incubo in cui si è trovata catapultata in realtà è stato architettato proprio dall'uomo. Scontata la pena detentiva, Elizabeth torna in libertà pronta a tutto pur di scoprire la verità, vendicarsi di suo marito e riabbracciare suo figlio.

