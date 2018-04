Dirty Dancing - Balli proibiti/ Su Italia 1 il film con Patrick Swayze (oggi, 24 aprile 2018)

Dirty Dancing, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Jennifer Grey, Patrick Swayze e Jerry Orbach, alla regia Emile Ardolino. La trama del film nel dettaglio.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST PATRICK SWAYZE

Il film Dirty Dancing - Balli proibiti va in onda su Italia 1 oggi, martedì 24 aprile 2018, alle ore 21.25. Una commedia musicale realizzata nel 1987 negli Stati Uniti da Linda Gottlieb e Eleanor Bergstein con quest’ultima che ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura mentre la regia è stata affidata a Emile Ardolino. Le musiche che formano la colonna sonora portano la firma di grandi compositori e musicisti come nel caso di Berry Gordy, John Morris, John DeNicola, Donald Markowitz e Frankie Previte. Il montaggio è stato eseguito da Peter C. Frank, il ruolo del direttore di fotografia è stato affidato a Jeff Jur. Nel cast sono presenti Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Kelly Bishop, Cynthia Rhodes, Jane Brucker e Jack Weston. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DIRTY DANCING - BALLI PROIBITI, LA TRAMA DEL FILM

In una località turistica americana di montagna nell’anno 1963, vi arriva la famiglia Houseman composta da padre, madre e due figlie. La più piccola chiamata affettuosamente Baby, ha soli 17 anni ma ha ben chiaro qual'è il futuro che vorrebbe ed ossia ottenere la laurea in economia per poter lavorare in una esclusiva organizzazione governativa creata appositamente per i Paesi sottosviluppati e quindi bisogni di essere guidati verso il benessere. Tuttavia durante il periodo vacanziero in cui si trova ad essere ospite di un bellissimo albergo, l’interesse di Baby viene completamente conquistato da un trascinante ed appassionato ballo, il mambo. In parte il merito è anche di Johnny, l’affascinante maestro che assieme alla collega Penny, ha il compito di impartire lezioni a tutti i clienti dell’albergo. Inoltre, Johnny non perde occasione per allenarsi con la stessa Penny con cui a breve, deve gareggiare in coppia per un importante concorso. Con il passare dei giorni la passione di Baby per questo ballo e per lo stesso Johnny cresce sempre di più fino a diventare quasi un problema. Intanto, per Penny ci sono altri tipi di problema, la donna ha una relazione con Robbie, uno dei camerieri dell’albergo. Una relazione in cui commette una leggerezza ritrovandosi ben presto incinta. Spaventata come non mai la donna anche per non bloccare la propria carriera nel ballo decide di abortire. Una decisione che la porterà a rischiare la vita (le sarà salvata dal padre di Baby che è un medico) e comunque la farà stare fuori dai giochi per infortunio in vista della gara di ballo. A questo punto Baby decide di farsi avanti con Johnny proponendosi come suo partner nella gara e con il chiaro intento di conquistare anche il suo cuore. In effetti tra di loro scoppia la passione ma non senza contraccolpi.

