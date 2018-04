Elenoire Ferruzzi contro Barbara D’urso/ “Portatrice di batteri e ricattatrice, Grande Fratello una schifezza"

Elenoire Ferruzzi contro Barbara D’urso: “Portatrice di batteri, squallida ricattatrice, il Grande Fratello è una schifezza”. La star del web si scaglia nei confronti del reality

Barbara D'urso attaccata da Elenoire Ferruzzi

Torna ad alzare la voce Elenoire Ferruzzi. L’irriverente voce del web, che negli ultimi tempi è divenuta sempre più popolare grazie ai suoi post provocatori su Twitter, si è scagliata ancora una volta contro il reality show Grande Fratello, ed in particolare contro la sua conduttrice, la nota regina di Canale 5, Barbara D’urso. Non usa troppi giri di parole la bionda Elenoire: «Le cause che portano all’insorgenza dell’epatite C possono essere molte – uno degli ultimi suoi tweet - alcolismo, rapporto a rischio, vita sgretolata, ed infine la visione del Grande Fratello su Canale 5, condotto da un elemento grande portatore e ricettacolo di batteri ad un’altissima carica virale».

“QUESTE ESECRABILI SCHIFEZZE INUTILI!”

Ma non finisce qui perché Elenoire ha rincarato la dose, postando un altro post, a dir poco indignato, nei confronti sempre del reality show di Mediaset e della Barbara nazionale: «Vergogna, vergogna, vergogna. Speculare sempre su argomenti delicatissimi come l’omofobia per ascolti tv tramite teatrini studiati a tavolino. Vergogna! Quanto ancora dovremo sorbirci la tua presenza in tv squallida ricattatrice, ignobile e volgare? Quanti soldi buttati per produrre queste esecrabili schifezze inutili. Andate ancora, mi raccomando, a fare i provini. Aprite gli occhi e guardate chi c’è in quella casa marcia. Dai, per favore». Chissà se la D’urso vorrà replicare a questi attacchi, anche se la nota conduttrice tv ha sempre confessato di soprassedere quando si verificano questi casi, replicando invece solo ai messaggi positivi.

© Riproduzione Riservata.