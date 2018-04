Ermal Meta/ Il cantante impegnato con Amici 17 e il tour “Non Abbiamo Armi - Live” (Maurizio Costanzo Show)

Ermal Meta sarà uno degli ospiti della puntata di questa sera, martedì 24 aprile, del Maurizio Costanzo Show. Il cantante impegnato con Amici 17 e il suo nuovo tour.

24 aprile 2018

Ermal Meta

Ermal Meta ha sollevato non poche critiche nell'ultimo serale di Amici 17, per via del suo mancato consenso all'allievo Biondo. Il cantautore si è dovuto difendere anche in altri contesti, dove ha ribadito di aver solo espresso la propria opinione. Nel programma Amici Stories di Radio 105, Meta ha infatti ribadito di essere intervenuto solo per dare il suo contributo al percorso artistico degli studenti e di non essere così cattivo come lo hanno dipinto certi fan. Il suo modo di fare deciso può essere infatti scambiato per una severità che in realtà nasconde solo la sua libertà di pensiero. Questa sera, martedì 24 aprile 2018, Ermal Meta sarà fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show per parlare del suo percorso musicale e non solo. Il mondo della musica è fatto di attese, ha ricordato nel suo intervento radio, e per questo bisogna saper attendere il momento giusto. Preparazione e forza contribuiranno poi a rendere la presa ancora più decisa. Nel frattempo, l'artista si dedica al suo percorso personale e negli ultimi giorni ha annunciato altre date per il suo tour estivo, che lo vedranno toccare anche le regioni di Campagna, Puglia e Sardegna, fra le più richieste dagli ammiratori. Un'occasione per presentare al pubblico il suo “Non abbiamo armi”, il nuovo disco di inediti in cui è presente anche il brano sanremese “Non mi avete fatto niente” che lo ha portato alla vittoria al fianco di Fabrizio Moro.

Ermal Meta attaccato per i commenti su Biondo

Ermal Meta non ha solo distrutto Biondo nell'ultima puntata serale di Amici 17, ma ha avuto modo anche di tirare le orecchie al pubblico presente in studio. Di fronte alle accuse del cantautore, i ragazzi presenti hanno infatti sollevato un coro di insoddisfazione che non è piaciuto al diretto interessato. E questo anche se Heather Parisi si è dichiarata d'accordo con le parole di Meta. Per quest'ultimo, sottolinea Il Tempo, è essenziale ricordare che la scuola di Maria De Filippi non è un concorso di bellezza e che quindi bisogna andare ben oltre l'aspetto fisico degli allievi, per potersi concentrare solo sul loro percorso nel talent. Parole meno dure di certo da quelle espresse da Morgan nelle precedenti edizioni, quando è esploso contro il pubblico per via del coro di gradimento sollevato di fronte agli addominali di alcuni concorrenti. Anche se i toni sono ben distanti da quegli anni e la personalità di Ermal è del tutto diversa da quella del collega, le critiche da parte dei fan non si sono fatte attendere. A farne le spese tuttavia è stata la Parisi, che in questi giorni ha ricevuto una lettera dalla madre di Biondo. Non sono state tollerate infatti la parole di linciaggio con cui l'icona di Cicale si è scagliata contro il suo ragazzo.

