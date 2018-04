Fabrizio Corona/ Silvia Provvedi è tornata? Drammatico messaggio social: "Non cambierai mai"

Il cambiamento non è possibile? Un ultimo messaggio social di Fabrizio Corona lascia pensare il peggio dopo il presunto addio di Silvia Provvedi, come andrà a finire?

24 aprile 2018 Hedda Hopper

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Nuovo, possibile, colpo di scena sui social di Fabrizio Corona e non solo. Nei giorni scorsi si è parlato di lui, del suo cambiamento e della voglia di normalità proprio in concomitanza con il suo compleanno e dell'avvicinamento al figlio Carlos, a quanto pare, però, tutto è finito con l'addio di Silvia Provvedi. La bella cantante è stata sempre al fianco dell'ex re dei paparazzi forse dimenticando com'era condividere la vita con lui da uomo libero e quando si è ritrovata chiusa in casa con lui come una sorta di carcere ai domiciliari, la situazione deve essere precipitata. Secondo gli ultimi rumors, la Provvedi ha lasciato la casa di Milano che condivideva con Corona lasciando intendere che tra loro sia tutto finito. Il silenzio che ha seguito il loro addio non ha fatto altro che confermare che qualcosa di grave sia successo e la foto postata sui social di Corona qualche ora fa hanno messo in agitazione i fan.

LA FOTO CHE FA IMPAZZIRE I FAN

Il bel catanese appare piegato su quello che potrebbe essere un lavandino mentre in alto, sulla sua testa, campeggia la scritta su uno specchio: "Non cambierai mai!". Alcuni pensano che la frase sia proprio legata a Silvia Provvedi e al suo addio, altri ancora sono sicuri che la foto non sia nuova ma che sia stata usata proprio per spiegare quello che è successo in questi giorni. Ma dove sta la verità? I fan nei commenti lo invitano a non mollare e rimanere sulla retta via nonostante tutto quello che di brutto potrebbe essere successo con Silvia Provvedi. La cantante rimane a guardare mentre la frase postata sui social da Corona lascia pensare, cosa ha fatto di cosa grave da mettere in fuga la sua compagna e promessa sposa? Solo una questione di gelosia che lei stessa aveva già "denunciato" nei giorni scorsi? Clicca qui per vedere la foto.

