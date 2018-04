Federico Mastrostefano/ Uomini e Donne: i consigli dell'ex tronista a Mariano Catanzaro

Federico Mastrostefano a Uomini e Donne: l'ex tronista è tornato al trono classico per dare qualche consiglio a Mariano Catanzaro. I commenti del web.

24 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Federico Mastrostefano (Instagram)

Oggi, martedì 24 aprile, nello studio di Uomini e Donne ci sarà un ospite noto ai fan del trono classico. Stiamo parlando di Federico Mastrostefano. L’ex tronista è tornato alla corte di Maria De Filippi per supportare Mariano Catanzaro e il suo difficile trono, spesso criticato per il suo comportamento con le corteggiatrici: “Fai bene a baciarle tutte”, ha detto Mastrostefano. Come Mariano, anche Federico era stata criticato per baciare tutte le corteggiatrici a cui aveva dedicato parole dolci. Federico Mastrostefano è stato protagonista della stagione 2008/2009 di Uomini e Donne e al termine del suo altalenante percorso ha scelto Pamela Compagnucci, preferendola a Eliana Michelazzo. Nel 2010 Federico ha partecipato al reality “L’Isola dei famosi” dove si avvicina alla modella Nina Senicar. Durante una delle puntate del reality, Mastrostefano ha lasciato in diretta televisiva Pamela. “Ero innamorato, anche se sapevo che non era la donna giusta per me e sapevo che non sarebbe durata. Però ero veramente innamorato. Penso che sia stato merito di Maria De Filippi: è bravissima a creare un clima… diciamo da fiaba. E in quella fiaba io mi ero innamorata di Pamela. Poi però la fiaba è finita e noi ci siamo lasciati”, ha raccontato tempo dopo l’ex tronista al settimanale DiPiù.

I commenti del web

Sui social sono tanti i fan di Uomini e Donne che hanno paragonato il trono di Mariana Catanzaro a quello di Federico Mastrostefano. “Secondo me Mariano è cresciuto guardando il trono di Federico Mastrostefano invece della Melevisione e ha deciso che lui nella vita avrebbe fatto di più, superando il suo idolo”, “Mariano è un Federico Mastrostefano due. Valentina una Eliana due e Roberta una Pamela due. Mamma mia oserei direi che forse è pure peggio di Federico” e “Il trono di Mariano è identico a quello di Federico Mastrostefano”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. E ancora: “Comunque secondo me Mariano è salito sul trono per superare il record di Federico Mastrostefano che si limonava anche le ragazze appena scese. Altrimenti non si spiega”. Un utente dichiara che il trono di Mastrostefano a suo modo era divertente: “Non avevo dubbi che Federico Mastrostefano condividesse gli atteggiamenti di Mariano visto che lui faceva anche di peggio. Ahahahha però ai tempi era simpatico, dai”.

