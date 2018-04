Francesca Cipriani/ Gioie e dolori dopo l'Isola dei famosi (Maurizio Costanzo Show)

Francesca Cipriani, vincitrice morale dell'Isola dei Famosi 2018, sarà una degli ospiti della puntata di questa sera, martedì 24 aprile, del Maurizio Costanzo Show.

24 aprile 2018 Redazione

Francesca Cipriani

Sembra che le sfortune per Francesca Cipriani non siano ancora finite e questa volta si tratta di qualcosa che l'ha colpita in via indiretta. Durante la scorsa puntata di Domenica Live la bombastica showgirl ha potuto avere un assaggio di gioie e dolori, annunciando a un'esterrefatta Barbara d'Urso che l'INPS avrebbe tolto la pensione di invalidità alla madre. Il tutto perché la donna è intervenuta spesso e volentieri nelle trasmissioni delle conduttrici, dimostrando agli occhi delle autorità competenti di poter lasciare l'abitazione. Il discorso piuttosto confuso è stato reso ancora più intrecciato dal racconto della Cipriani, che ha manifestato un certo stupore di fronte alla notizia, soprattutto perché come ha ricordato, la madre è affetta da una patologia invalidante. Francesca Cipriani sarà inoltre presente fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 24 aprile 2018. Il personaggio che la showgirl ha saputo creare sulla falsa riga del suo idolo Valeria Marini sembra non averle portato troppa fortuna. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la sua beniamina. Dopo aver cercato di nascondere eventuali tensioni pregresse, dovuta alla relazione che entrambe hanno avuto con lo stesso uomo, la Marini non ha esitato a esercitare il proprio potere sulla sua fan numero 1, allontanandola in modo perentorio durante una parentesi trash regalata dalla d'Urso. Sembra quindi che gli attriti, ancora una volta, non siano del tutto sopiti fra le due bionde.

Francesca Cipriani dopo l’Isola dei famosi 2018

Francesca Cipriani ha il merito di aver creato un personaggio che ha saputo catturare il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018. Fra pianti e attacchi di panico, la showgirl è riuscita a sfiorare la finale e tanti la vedevano già fra i vincitori. Adorata dalla Gialappa's Band per via dei suoi continui strafalcioni linguistici, la Cipriani ha saputo sollevare anche qualche critica. I salotti televisivi impegnati nei dibattiti sul reality avevano già avuto modo in corso d'opera di parlare proprio degli attacchi di panico avuti dalla showgirl alle Honduras, primo fra tutti quello che le ha impedito di fare un tranquillo lancio dell'elicottero. Una scenetta, secondo Karina Cascella, che nella scorsa puntata di Domenica Live l'ha accusata di aver finto tutto. Più volte l'opinionista ha manifestato in passato il suo punto di vista e non ha esitato a punzecchiare la Cipriani, evidenziando come forse potrebbe lanciarsi nel mondo della recitazione. A nulla è servito l'intervento di Giucas Casella, che durante il reality ha stretto un forte legame con la blonde maggiorata, e che ha confermato che in realtà Francesca è esagerata ma naturale, esattamente così come si mostra alle telecamere.

© Riproduzione Riservata.