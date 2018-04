GARFIELD 2/ Su Tv8 il film d'animazione diretto da Tim Hill (oggi, 24 aprile 2018)

Garfield 2, il film d'animazione in onda su Tv8 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Bill Murray, Tim Curry, Bob Hoskins, alla regia Tim Hill. La trama del film nel dettaglio.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Tv8

ALLA REGIA TIM HILL

Il film Garfield 2 va in onda su Tv8 oggi, martedì 24 aprile 2018, alle ore 21.30. Una pellicola d'animazione che è stata diretta nel 2006 da Tim Hill, già noto per aver curato la regia di film come I Muppets venuti dallo spazio, Alvin Superstar e Hop. Interamente ispirato dal personaggio ideato da Jim Davis, Garfiled 2 rappresenta il secondo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2004 con il film Garfield. Nella versione originale del film le voci dei personaggi principali sono doppiati da grandi star del cinema come Bill Murray, Tim Curry, Bob Hoskins, Greg Ellis e Sharon Osbourne. Tra i protagonisti in carne e ossa di Garfield 2 troviamo invece Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly e Ian Abercrombie. A doppiare il personaggio principale del film nella versione italiana è Fiorello, che aveva già prestato la propria voce a Garfield nella prima pellicola della saga. Ma ecco nel dettaglio la trama del film nel dettaglio.

GARFIELD 2, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Mentre Garfield ed il suo padrone Odie sono in procinto di partire per Londra, Principe XII (il gatto che ha ereditato una lussuosissima villa al centro della City londinese) viene letteralmente scaraventato nel fiume Tamigi da Manfred, unico figlio della defunta padrona del gatto. Ma per una strana fatalità del destino Garfield e Principe sono praticamente identici. I due felini verranno così scambiati, con Garfield che prenderà il posto del ricco gatto ereditiero e Principe che farà la conoscenza di Odie. Intanto Mandfred Dargin, convinto che Garfield sia Principe, continua imperterrito nel perpetrare i suoi maldestri tentativi per eliminare il suo nemico felino. Riscirà nel suo spregevole intento?

© Riproduzione Riservata.