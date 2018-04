GLI INDOMABILI DELL'ARIZONA/ Su Iris il film con Glenn Ford (oggi, 24 aprile 2018)

Gli indomabili dell'Arizona, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Glenn Ford, Henry Fonda, Sue Ane Langdon e Hope Holiday. La trama del film nel dettaglio.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST GLENN FORD

Gli indomabili dell'Arizona, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 aprile 2018 alle ore 23,30. Una pellicola di genere western che rappresenta uno dei capolavori diretti da uno dei maestri della cinematografia del genere degli anni 70 come Burt Kennedy, regista americano scomparso nel 2001 e già noto per la regia di film epici come Cose dell'altro mondo. L'intera trama trae ispirazione dall'omonimo romanzo scritto da Max Evans, scrittore americano molto attivo negli anni 50. Tra gli interpreti principali del film figurano attori del calibro di Glenn Ford, Henry Fonda, Sue Ane Langdon, Hope Holiday e Chill Wills. Il personaggio protagonista di Ben Jones è stato interpretato da Glenn Ford, attore che nel corso della sua entusiasmante carriera cinematografico ha spesso rivestito ruoli di spicco in pellicole western come Il grande caldo e Il traditore di Forte Alamo. In quest'ultimo film l'attore ha recitato accanto a Chill Wills, che in Gli indomabili dell'Arizona interpreta Jim. Il regista Burt Kennedy si è anche occupato della sceneggiatura del film, basandosi abbastanza fedelmente sul romanzo di Max Evans. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GLI INDOMABILI DELL'ARIZONA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Ben e Marion sono due cowboy dal passato glorioso che hanno ormai deciso di cambiare vita lavorando alle dipendenze di Jim, un umile allevatori di cavalli. Intanto le sorelle del loro datore di lavoro sembrano più che mai intenzionate a fare loro la corte. Ma i due ex cowboy sono tutt'altro che intenzionati ad impegnarsi sentimentalmente e mettere su famiglia. Ben e Marion decidono così di partire e cimentarsi in qualche nuova avventura. Lungo il tragitto vengono però raggiunti dall'unico cavallo che non sono stati in grado di domare nel ranch di Jim. Spinti dal desiderio di arricchirsi facilmente, i due provano ad iscrivere l'animare ad alcuni rodei. Alla fine Ben e Marion finiranno per indebitarsi fino al collo. Ai due non resterà altro da fare che trovarsi una nuova occupazione o mettere su famiglia con qualche fanciulla benestante.

