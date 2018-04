Grande Fratello 2018, Eliminato e nomination/ Valentina Satti e il padre Bobby Solo, il dramma continua

Ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del Grande Fratello 2018 e le nuove nomination. Valerio abbandona la casa, al televoto Alberto, Filippo, Patrizia e Lucia.

Grande Fratello - Barbara D'Urso

La seconda puntata del Grande Fratello 2018 è stata a dir poco spumeggiante. Valerio eliminato al televoto con il 67% dei voti, Alberto, Filippo, Patrizia e Lucia in nomination. Ma partiamo dall'inizio. La serata si è aperta con il duro confronto tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili. L'ex naufraga dell'Isola dei famosi è entrata nella casa per chiarire alcune questioni sentimentali con Matteo: "Voglio mettere un punto sulla nostra storia, che è finita da tempo. Siamo stati una coppia da far invidia al mondo, ma quando ho capito che non c'era più amore ho deciso di dirti quello che provavo". Paola ha poi preso le difese del suo nuovo compagno, Francesco Monte, mentre Matteo ascoltava in silenzio. Il ragazzo ha mantenuto la calma, spiegando il suo punto di vista davanti a tutta Italia: "A me ha fatto male vederti tra le braccia di un altro uomo dopo due giorni. Tutto qua". Gli altri concorrenti, che assistevano alla discussione da un'altra camera della casa, hanno accolto Matteo tra gli applausi.

Danilo respinge le accuse di omofobia

Tanto spazio è stato dedicato al caso omofobia riguardante Danilo D'Aquino. Il concorrente romano ha respinto tutte le accuse, pur non negando quanto pubblicato su facebook nel 2016. Si trattava di un commento piuttosto aggressivo nei confronti di un personaggio omosessuale. Durante la puntata, Danilo ha avuto modo di chiarire la sua posizione, scusandosi per quanto fatto: "Io non sono nè razzista nè omofobo. Quei commenti scritti su Facebook non erano contro l'omosessualità ma su quanto affermava quella persona in video". Barbara D'Urso ha preteso delle scuse, che non sono tardate ad arrivare. "Io sono soltanto contro le persone che eccedono, indipendentemente dal sesso" ha ribadito Danilo a più riprese, per poi abbracciarsi con Baye Dame una volta uscito dal confessionale. Il ragazz di colore ha voluto spendere delle belle parole per il compagno di viaggio: "Se pensassi che fosse omofobo o razzista non gli parlerei nemmeno. Ma non lo è".

Valerio eliminato, scontro Bobby Solo-Veronica Satti

La seconda puntata del Grande Fratello ha determinato l'eliminazione di Valerio dal gioco, ma anche confermato quella che sembra ormai essere una rottura totale tra Valentina Satti e il padre Bobby Solo. La ragazza sperava di riallacciare i rapporti col papà, che nei giorni scorsi ha rilasciato dichiarazioni tutt'altro che pacifiche nei confronti della figlia. "Non si infangano le persone in tv - avrebbe dichiarato ai giornali - Io sono diventato famoso grazie a Una Lacrima Sul Viso. Questa ragazza è stata mantenuta da me fino ai venti anni. Mi ha cercato solo attraverso avvocati e carabinieri". La dura presa di posizione di Bobby Solo, logicamente, ha mandato in crisi Veronica, difesa a spada tratta da Cristiano Malgioglio e Simona Izzo durante la serata. Barbara D'Urso per rimediare allo sconforto della giovane, manda nella casa la madre per rincuorarla. Tranciante il commento di Cristiano Malgioglio nei confronti di Bobby Solo: "Quest'uomo ha cantato l'amore per una vita e lascia in queste condizioni una ragazza così? Quando ascolto queste storie mi commuovo. Bobby Solo non sta facendo affatto una bella figura".

C'è Aida Nizar, nuove nomination

Aida Nizar ha finalmente fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Dopo la lite infinita con Cristiano Malgioglio, sono cominciate le nuove nomination. Le regole le detta direttamente Barbara D'Urso: "Tutti nominabili e gli uomini potranno solo nominarsi tra loro. Le donne invece dovranno fare il nome di un'altra donna. Vanno al televoto i due uomini e le due donne più votate". Si parte subito forte con Alberto e Filippo che collezionano parecchi voti. Quest'ultimo è stato condannato da un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di Alessia, che a sua volta ha votato per Lucia. Tra un voto e l'altro viene mandato in onda il filmato che mostra il fraintendimento tra Danilo e Mariana. Lui pensava che l'attrazione fosse ricambiata, ma ha dovuto ammettere l'errore: "Ho capito male". La ripresa delle nomination ha portato all'esito definitivo: a rischio eliminazione per la prossima settimana ci sono Alberto, Filippo, Patrizia e Lucia.

