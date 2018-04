HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA - PARTE 1/ Sul 20 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 24 aprile 2018)

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, il film in onda su 20 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence e Julianne Moore, alla regia Francis Lawrence. Il dettaglio.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Il film Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 va in onda su Canale 20 oggi, martedì 24 aprile 2018, alle ore 21.00. Terzo e penultimo capitolo della saga di Hunger Games, la pellicola vede il ritorno alla regia di Francis Lawrence, lo stesso regista che tornerà a dirigere anche l'ultimo capitolo. Dopo la fine degli Hunger Games che hanno costretto Katniss e Peta a tornare nell'arena accanto a tutti gli altri vincitori delle precedenti edizioni dei giochi, la rivolta contro il predominio dispotico di Capitol City sembra ormai essere avviata, con Katinss simbolo di una rivoluzione sociale ed ideologica. Accanto a Jennifer Lawrence, nel cast di Hunger Games-Il canto della rivolta Parte 1, troviamo anche Julianne Moore, che comparirà anche nel sequel. Julianne Moore è stata resa celebre da successi cinematografici come Lo sguardo di Satana - Carrie, Wonderstruck e I ragazzi stanno bene. Nel 2017 è stata protagonista di Suburbicon, pellicola diretta da George Clooney. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA - PARTE 1, LA TRAMA DEL FILM

L'ultima edizione degli Hunger Games si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena. Katniss è infatti riuscita a distruggere l'intera piattaforma digitale che ospita i giochi. Poco dopo si ritrova nel distretto 13, apprendendo poco dopo che il suo amato Peeta è ancora nelle grinfie di Capitol City. Intanto la presidentessa del distretto 13, Alma Coin, propone alla giovane donna di diventare a tutti gli effetti un simbolo di rivoluzione, per smuovere le coscienze degli abitanti dei diversi distretti a contrastare il predominio di Capitol City. Dopo aver negato il suo consenso, Ketniss cambia idea quando alcuni video di Peeta vengono immessi in rete. Resasi conto che il suo amato è soggiogato dal volere del presidente Snow, Ketniss cambia idea e accetta di incarnare finalmente il simbolo della ribellione. Mentre Peeta continua ad apparire in tv, visibilmente provato, i distretti attaccano Capital City in segno di protesta. Quando Katniss finalmente riesce a riabbracciare Peeta, scopre che quest'ultimo è stato trasformando in una vera e propria macchina umana programmata per distruggerla.

