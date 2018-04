Harry Potter sbarca a Broadway/ "La maledizione dell'erede": il non musical con costi da Guinness

Harry Potter sbarca a Broadway: il non musical "La maledizione dell'erede" con costi da guinness conquista New York. Un successo senza fine per la saga di Rowling.

24 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Harry Potter e i doni della morte

Harry Potter continua a macinare successi. Dopo aver venduto 500 milioni di libri e aver incassato oltre 7 miliardi di euro con i film, lo spettacolo teatrale "Harry Potter e la maledizione dell'erede", sbarca a Broadway. Si tratta del non musical con costi da Guinness dei primati. Lo show, infatti, è costato 70 milioni di euro di cui la metà solo per restaurare il teatro che lo ospita. Lo show di Jack Torne è ambientato una ventina di anni dopo il romanzo "Harry Potter e i Doni della Morte". Lo spettacolo teatrale racconta la storia di Albus Severus Potter, secondogenito di Harry Potter e Ginny Weasley che si appresta a partire per il primo anno a Hogwarts. L’opera è andata in scena a Londra per 22 mesi facendo registrare il sold out e ora si appresta a fare lo stesso anche negli Stati Uniti. Si tratta di uno spettacolo particolare che dura ben cinque ore che può essere visto in due giorni. Uno show unico e soprattutto imperdibile per tutti gli amanti della saga di Harry Potter che è una delle più importanti degli ultimi anni.

HARRY POTTER: UNA TERZA PRODUZIONE IN AUSTRALIA

'Harry Potter e la maledizione dell'erede' ha debuttato con grandissimo successo il 22 aprile. Si tratta di un dramma teatrale che rompe i ponti con il classico spettacolo teatrale offrendo al pubblico uno spettacolo unico. I fans hanno già garantito allo spettacolo il sold out per un’intera settimana facendo registrare un record ad un’opera teatrale. In una sola settimana di programmazione ad aprile, lo spettacolo ispirato a Harry Potter ha già incassato oltre 2 milioni di dollari di box office. Il non musical, dopo aver trionfato a Londra e aver conquistato nove premi Olivier, sbarcherà anche in Australia dove verrà prodotta una terza produzione. Si tratta dell’ennesimo successo della saga di Harry Potter che, da anni, conquista i fans di ogni generazione.

© Riproduzione Riservata.