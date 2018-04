Heather Parisi Vs Biondo/ Amici 17, le minacce continuano: "una violenza senza giustificazione"

Nonostante la presa di posizione della Fascino e le parole della De Filippi nella diretta di sabato, continua la diatriba social tra Heather Parisi e i fan di Biondo, cosa succederà?

Heather Parisi Vs Biondo

Continua la diatriba tra Heather Parisi e Biondo o, meglio, i suoi fan visto che il rapper è chiuso in casetta e non può avere contatti con l'esterno o con i social. La Parisi è giudice esterno di questa edizione e spesso è tornata sui social per denunciare le minacce ricevute dai sedicenti fan del rapper di Amici e questo non fa altro che peggiorare le cose. Heather non si spiega tanto odio soprattutto verso una bambina di sette anni rea di aver detto che Biondo non le piace e continua a denunciare i messaggi che riceve nonostante le dichiarazioni di ieri della Fascino. Maria de Filippi stessa, in diretta, aveva preso posizione a favore di Biondo che chiuso in casetta non può sapere cosa succede fuori e non può di certo istigare o fermare i suoi fan. Nonostante questo, anche la madre del rapper è scusa in campo difendendo il figlio, solo un giovane con il sogno di cantare, la situazione non è cambiata e poco fa la Parisi è tornata sui social per denunciare nuove violenze verbali.

LA PARISI VS BIONDO E I SUOI FAN, MINACCE REALI?

La Parisi ha ringraziato la Fascino per la sua solidarietà ma ha deciso di non tornare sui suoi passi continuando a denunciare quello che accade sui social: "Anche in questa settimana ho assistito incredula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione. Ne è complice chi la ignora, chi pretende di spiegarla con la provocazione, chi cerca inutile visibilità e chi la concede inseguendo stupidi scoop, chi la alimenta con l'arroganza delle proprie idee e il discredito di quelle altrui. Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici". La Parisi teme proprio che le minacce di morte e simili possano presto diventare reali e questo non fa altro che farla rimanere senza parole, per uscire da questo incubo dovrà davvero mentire parlando bene di Biondo e della sua musica. Clicca qui per vedere il post e leggere le sue parole.

