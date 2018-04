Isola dei Famosi 2018/ Francesca Cipriani sogna l'amore, Filippo e Paola nella bufera

Isola dei Famosi 2018: Francesca Cipriani sogna il trono di Uomini e Donne, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto nella bufera, ma Madre Natura spiega tutto.

24 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani, dopo essere stata una delle protagoniste assolute dell’Isola dei Famosi 2018, sogna il trono di Uomini e Donne. La finalista del reality condotto da Alessia Marcuzzi, più volte, in Honduras, ha rivelato di sognare il grande amore per poter finalmente avere una famiglia tutta sua. Single e con una grande voglia d’innamorarsi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Francesca Cipriani ha rivolto un appello a Maria De Filippi. “Voglio lanciare un appello a Maria De Filippi, innanzitutto per conoscerla perché la stimo molto e poi perché mi metta sul trono di Uomini e Donne. Ne ho parlato con Rosa Perrotta che mi ha descritto quel periodo come un’esperienza bellissima. Mi piacerebbe trovare l’amore attraverso la sua trasmissione perché non sono stata molto fortunata in passato. Cerco un uomo che mi dia sicurezza e con il quale, in futuro, cominciare a pensare a una famiglia”, ha detto la Cipriani che spera di poter incontrare il suo principe azzurro. Nelle ultime stagioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha espresso il trono a molti volti noti. Lo offrirà anche alla Cipriani?

ISOLA DEI FAMOSI 2018: FILIPPO NARDI E PAOLA DI BENEDETTO NELLA BUFERA

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2018 e la storia d’amore con Francesco Monte ha acceso i riflettori sull’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto. Nelle ultime ore, però, la modella è finita al centro di una bufera per essersi ripresa in una stanza d’albergo con Filippo Nardi. Il filmato non è passato inosservato ai fans del reality che si sono scagliati contro Paola. Di fronte alle critiche, la Di Benedetto si è difesa spiegando il suo rapporto con Filippo. “Non dormiamo assieme. Io sto a Milano e anche lui. È passato a salutarmi, state sereni” – scrive su Instagram Paola che poi aggiunge – “E in ogni caso, vi piaccia o no, per me è come un fratello e non riesco a vederci niente di malizioso”, ha concluso la Di Benedetto che continua a godersi l’amore con Monte.

