LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni e ospiti 23 aprile: i protagonisti della seconda stagione di “Fan Caraoke”

24 aprile 2018 Redazione

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, martedì 24 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova settimana con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri pomeriggio il programma ha raccolto 1.394.000 spettatori con il 13.27% di share nella prima parte, e 1.509.000 telespettatori con il 15.41% nella seconda parte. All’interno de La Vita In Diretta l’Edizione Straordinaria del TG1 - dalle 17.12 alle 17.26 – ha segnato 1.422.000 spettatori e il 15.51% di share. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini, che oggi indossa un estivo abitino bianco. In studio ci saranno i protagonisti della seconda stagione di “Fan Caraoke”, in onda alle 23.20 su Raidue da mercoledì 25 aprile. Andrea Perroni, che prende il posto di Giampaolo Morelli, viaggerà con tantissimi ospiti, tra cui Lorella Cuccarini, Alvaro Soler, Cristina D'Avena, Iva Zanicchi e gli ex calciatori Tardelli, Cabrini e Collovati. Nel corso della diretta si parlerà anche di Alfie Evans, il piccolo bambino inglese a cui ieri sera è stato staccato il respiratore. Spazio anche al nuovo arrivato della famiglia reale inglese.

Francesca Fialdini al Villaggio della Terra

Domani, mercoledì 25 aprile, Francesca Fialdini parteciperà alla manifestazione ambientale “Villaggio per la Terra”, che si sta svolgendo a Roma. Dalle 14.00 al Galoppatoio di Villa Borghese, la conduttrice de La vita in diretta leggerà alcuni passi del suo libro “Il sogno di un venditore di accendini”, ispirato alla storia vera di Youssou, fuggito dal Senegal in cerca di fortuna in Europa. Nel romanzo è incluso, come postfazione, un saggio di monsignor Gian Carlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes. Lo scritto Roberto Saviano ha così commentato il libro della giornalista di Rai 1 sulla sua pagina Facebook: “Ho letto "Il sogno di un venditore di accendini", storia vera raccontata da Francesca Fialdini con delicatezza. È la storia di un uomo senegalese che a Bergamo, partendo da nulla, riesce a far studiare i suoi due figli che diventano avvocato e ingegnere. È una storia incredibile, direi quasi fondativa. Di quelle che ci raccontavano i nostri nonni, di quelle che rendono orgogliose le nuove generazioni e creano speranza per futuro”.

