Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti/ Nuovo flirt al Grande Fratello 15? Allarme per Nina Moric

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello 15. Nuovo flirt in arrivo? È allarme per la fidanzata Nina Moric

24 aprile 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti

Si scalda l'atmosfere nella Casa del Grande Fratello 15 e non solo a causa dei numerosi scontri e nervosismi tra i naufraghi. Continuano a nascere simpatie e possibili flirt nella Casa più spiata d'Italia, anche se nessuno si aspettava che questo potesse avere come protagonista Luigi Favoloso. Le immagini del nuovo daytime del Grande Fratello, che mostra quanto accaduto ieri prima e dopo la puntata in diretta con Barbara D'Urso, palesano infatti un forte feeling tra il fidanzato di Nina Moric e la bella Patrizia Bonetti, ex di Gianluca Vacchi. Quella che inizialmente poteva sembrare una simpatia amichevole, con le immagini andate in onda oggi conferma di essere qualcosa di molto più importante.

Luigi e Patrizia: nuova attrazione al Grande Fratello 15

Luigi e Patrizia appaiono spesso uno accanto all'altro: nelle ultime ore hanno deciso di rilassarsi, facendo l'idromassaggio insieme, durante il quale non sono mancati sguardi complici, carezze e baci sulla guancia. Avvicinamenti sospetti, che lasciano intendere possa esserci un interesse ben lontano dall'essere soltanto amichevole. E la conferma arriva dalle parole dei due, che confermano di stare molto bene accanto all'altro. A lanciare la bomba finale è però Favoloso, che, quando Patrizia le si avvicina sul divanetto, dichiara "Meglio che me ne vado, altrimenti qua succede un disastro". Ancora i due si bisbigliano che potrebbe presto nascere "Un problema enorme", causato appunto proprio da questa attrazione reciproca. E la Moric? Come prenderà questo comportamento del suo fidanzato?

