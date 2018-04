MALDAMORE/ Su Canale Nove il film con Ambra Angiolini e Luisa Rainieri (oggi, 24 aprile 2018)

Maldamore, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, alla regia Angelo Longoni. La trama del film nel dettaglio.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Nove

NEL CAST LUCA ZINGARETTI

Maldamore, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 24 apriel 2018 alle ore 21.25. Una pellicola digenere commedia italiana che è stata realizzata nel 2014 dalla casa cinematografica Bolero Film che si è anche occupato della distribuzione nel settore dell’Home Video e ai botteghini, per la regia di Angelo Longoni e per un soggetto scritto da Massimo Sgorbani il quale si è anche fatto carico della stesura della sceneggiatura. I costumi che sono stati utilizzati sul set sono stati disegnati da Lia Francesca Morandini, le musiche sono state composte dal celebre compositore italiano Sergio Cammariere ed il montaggio è stato eseguito da Mauro Bonanni. Nel cast attori del calibro di Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Alessio Boni, Ettore Bassi, Miriam Dalmazio e Claudia Gerini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MALDAMORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nel film si intrecciano le vicende d'amore di alcune coppie che soltanto apparentemente sembrano essere felicemente sposate. Infatti, le coppie in questione sono alle prese con delle vere e proprie crisi che mettono dei seri punti interrogativi sul loro futuro di coppia. Paolo è un brillante musicista che nel corso della propria carriera si è tolto diverse soddisfazione, esibendosi in importanti teatri di tutto il mondo al fianco di straordinari artisti. Paolo sembra essere felice anche nella sfera sentimentale avendo al proprio fianco una donna eccezionale come Sandra. Tutto era andato per il meglio fino a che il loro desiderio di avere un figlio non ha dovuto fare i conti con quelle che sembrano essere delle insormontabili difficoltà fisiologiche. All’interno della coppia c’è quindi un fattore di forte destabilizzazione che comporterà a seri problemi. Paolo ha una sorella di nome Veronica che ha una controversa relazione con Marco. Anche tra di loro le cose sembrano andare nel migliore dei modi ma in realtà ci sono diverse questioni che rendono i due abbastanza infelici. La conferma di come in queste due coppie ci siano delle problematiche piuttosto serie arriva in una serata durante la quale Paolo e Marco hanno l’occasione di chiacchierare del più e del meno arrivando al tasto dolente relativo alla rispettive di coppie. Infatti sia Paolo che Marco ammettono di aver tradito le rispettive compagne dando la colpa a tutte le cose successe nelle ultime settimane. Il loro sembra essere uno sfogo ma non possono sapere che la loro chiacchierata è stata ascoltata dalle rispettive compagne per cui da questo momento in poi avrà inizio un periodo di maggiori difficoltà che per poco non porta alla fine delle medesime relazioni tra presunti tradimenti, alcuni dei quali consumati, da una parte e dall’altra.

