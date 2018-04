Mariano Catanzaro/ Uomini e Donne, Maria De Filippi sgrida il tronista: “Sei finto!”

Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: nella puntata di oggi Maria De Filippi critica il tronista napoletano che appare finto e quindi non riesce a trovare consensi.

24 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Mariano Catanzaro, dopo aver corteggiato Valentina Dallari e Desiree Popper, aveva conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Ma da quando è arrivato sul trono il napoletano non è riuscito a raccogliere molti consensi. Il tronista è stato spesso criticato per il suo atteggiamento nei confronti con le corteggiatrice, che bacia senza troppi problemi, e a cui dediche più o meno le stesse parole nelle diverse esterne. Nella puntata di oggi, martedì 24 aprile, Maria De Filippi fa una bella lavata di testa al tronista, che si lamenta di non arrivare al pubblico. “Mariano, mi sembra che nessuno ti prenda seriamente, ma il problema è tuo non degli altri”, interviene la conduttrice, notando che in studio quando si parla di Mariano il pubblico no presta attenzione. La De Filippi insiste: “Sei finto quando parli”. Secondo la padrona di casa il tronista ha deciso di seguire un “manuale”, ma quando si è seduti su quel trono non c’è nessuno copione o manuale da seguire.

Maria De Filippi "sgrida" Mariano Catanzaro

Maria De Filippi vuol aiutare Mariano a “sbloccare” il suo trono e gli fa notare che quando era corteggiatore sul web riceva numerosi apprezzamenti perché era vero. Il tronista ammette che spesso non sa come comportarsi e si trattiene perché ha paura di sbagliare qualcosa. La conduttrice, con il suo solito modo gentile, lo invita a essere se stesso, solo così riconquisterà il pubblico e anche le sue corteggiatrici. Sui social i fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di vedere la tirata d’orecchia di Maria a Mariano: “E comunque, sono felice che Maria abbia finalmente detto a Mariano che nessuno è appassionato al suo trono perché è finto. Spero che almeno così la smetta!”, ha scritto un utente. Altri invece continua a criticare il napoletano: “Ma secondo me mariano è lì solo per assistere in prima persona ai troni degli altri” e “Che poi mi dovete spiegare il significato del trono di Mariano. Che significato ha questo trono, a parer mio, nullo. Cioè voglio capire la presenza di Mariano a #uominiedonne a che serve? Che a me non fa nemmeno ridere (oltre tutto)”.

© Riproduzione Riservata.