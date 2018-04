Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: un regalo speciale da Nicolò Brigante

Marta Pasqualato a Uomini e Donne: la corteggiatrice veneta riceve un regalo speciale da Nicolò Brigante. Ma Lorenzo Riccardi consiglia al tronista di scegliere Virginia.

24 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Marta Pasqualato (Instagram)

Al trono classico di Uomini e Donne i riflettori sono accesi su Nicolò Brignate. Il tronista siciliano è ormai prossimo alla scelta tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Il percorso del tronista e Marta è stato molto altalenante anche a causa di una segnalazione sulla corteggiatrice che l’ha allontanata per qualche tempo dallo studio, dando la possibilità a Virginia di avvicinarsi al tronista. Nella scorsa puntata Nicolò ha portato Virginia a Parigi, scatenando l’ira di Mirta. La puntata di oggi inizia proprio con un video che mostra cosa è successo in camerino tra Nicolò e Marta. Il tronista raggiunge Marta e le dice di essersi stufato delle sue scenate, la corteggiatrice ribatte pronta: “Anche io mi sono stufata, non è possibile che dopo sei mesi non hai capito chi ti piace di più”, riporta NewsUeD.com. La redazione comunica Nicolò che questa settimana ha solo un’esterna a disposizione e lui dediche di raggiungere Marta a Firenze. La ragazza è davvero felice di vederlo: “Questa settimana ho avuto paura di aver rotto qualcosa e che non fosse più recuperabile”, confessa.

Il regalo di Nicolò Brigante

I due, a bordo piscina, continuano a chiacchierare e Nicolò chiede a Marta cosa provi per lui, ma lei non vuole diglielo dentro il programma. Il tronista ha regalato a Marta una maglia della Juventus firmata dai giocatori, con una dedica speciale di Marchisio: “Marta tieni duro, non mollare al 90esimo”, anticipa NewsUeD.com. Dopo un tuffo in piscina, l’esterna si conclude con un bacio a stampo. In studio Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella, prende le difese di Virginia: “Nicolò, se non ti sceglie Virginia chi ci rimette sei tu, non lei”. Marta, un po’ turbata, risponde: “Ti assicuro che fuori da qui staremo benissimo”. Maria De Filippi annuncia che Nicolò ha chiesto di fare la sua scelta in una villa e non in studio. Nei giorni scorsi Marta Pasqualata ha citato alcune canzoni sul suo profilo Instagram che sembrano dei messaggi per Nicolò Brigante: prima alcuni versi di “Attenta” dei Negramaro accompagnati dall’hashtag #pazienzaesaurita, poi “I'm Not The Only One” di Sam Smith.







© Riproduzione Riservata.