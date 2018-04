Maurizio Costanzo Show/ Ospiti 24 aprile e anticipazioni: Stefano De Martino ed Ermal Meta

Maurizio Costanzo show, anticipazioni e ospiti ultima puntata 24 aprile: Stefano De Martino, Ermal Meta, Nino Formicola, Paolo Conticini e Alessandro Grieco.

24 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino

Oggi, martedì 24 aprile, in seconda serata su canale 5, va in onda l’ultimo appuntamento della stagione con il Maurizio Costanzo Show. Sarà una puntata ricca di ospiti in arrivo direttamente dall’Isola dei Famosi 2018 e non solo. Direttamente dall’Honduras, ad otto giorni dalla finalissima dell’Isola, infatti, nel salotto di Maurizio Costanzo ci saranno l’inviato Stefano De Martino, il vincitore Nino Formicola e la finalista Francesca Cipriani, pronta a creare scalpore anche nello storico programma del marito di Maria De Filippi. Formicola e la Cipriani racconteranno le emozioni vissute all’Isola, la loro rinascita e il lungo percorso fatto con se stessi. Stefano De Martino, invece, racconterà il punto di vista di chi ha potuto conoscere la povertà dell’Honduras incontrando gli abitanti del posto. Tre racconti diversi che, naturalmente, divertiranno il pubblico soprattutto grazie al carattere esuberante della Cipriani che, dopo aver conquistato il pubblico dell’Isola è pronta a fare lo stesso con quello del Maurizio Costanzo Show.

MAURIZIO COSTANZO SHOW: GLI ALTRI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

Non ci saranno solo i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2018. Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, infatti, ci sarà anche Ermal Meta, uno dei cantautori più apprezzati del momento che, in attesa di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018 con Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”, sabato 28 aprile, darà il via al suo Non abbiamo armi tour dal Forum di Assago. Membro della commissione esterna del serale di Amici 17, Ermal Meta parlerà della sua musica con Maurizio Costanzo. E ancora, il conduttore Alessandro Greco, l’attore Paolo Conticini e il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi episodi di bullismo avvenuti di recente. Infine, Vittorio Martello e Giannina Biondini racconteranno il loro amore nato in terza età. Il Maurizio Costanzo Show, poi, tornerà in onda nella prossima stagione televisiva.

© Riproduzione Riservata.