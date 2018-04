Meghan Markle e l’attacco del fratellastro Thomas/ “Vuole diventare la nuova Diana, ma è troppo falsa!"

La prima pagina di Chi in edicola domani

Nuovo attacco nei confronti di Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry che si sposerà fra meno di un mese proprio con il figlio di Lady Diana. Questa volta, ad accusare l’attrice statunitense naturalizzata britannica, è il fratellastro, Thomas Markle Jr. Sul numero del magazine di gossip Chi in edicola domani, viene infatti pubblicata un’intervista dello stesso, che accusa senza troppi giri di parole la sorellastra. Thomas punta il dito in particolare contro il carattere falso della stessa Meghan, che sarebbe pronta a tutto pur di salire al trono: «A Meghan piace dare di sé l'immagine di una persona interessata alle questioni umanitarie e caritatevoli – attacca Thomas - ma la verità è che nei confronti della sua famiglia non è nulla di tutto ciò, anzi si è scordata delle sue radici. Anche se aveva già iniziato a comportarsi così dal momento in cui ha messo piede a Hollywood».

“E’ FALSA, VUOLE ESSERE LA NUOVA DIANA”

Accuse pesanti quindi quelle del fratellastro della compagna di Harry, che poi prosegue, rincarando la dose: «È falsa. Il suo intento? Vuole diventare la nuova principessa Diana, ma non credo che ci riuscirà, perché lei non è genuina come lei». Probabilmente tutto questo rancore nei confronti della bella Meghan anche perché lo stesso Thomas non è stato invitato al royal wedding di maggio: «Sono sconcertato che non ci abbia invitati al matrimonio – ha proseguito al settimanale di Alfonso Signorini - considerando anche quanto eravamo legati in passato. E nonostante lei avesse tagliato i rapporti con me da qualche anno, l'ho difesa lo scorso ottobre dalle offese di mia sorella Samantha, che l'aveva accusata di avere mire sulla famiglia reale ben prima di conoscere Harry. Speravo che avesse apprezzato la mia difesa, ma non si è mai fatta sentire. Credo proprio che stia recitando la parte più complessa della sua vita». Dopo gli attacchi di Samantha Markle, arrivano quindi altre frecciate nei confronti di Meghan da parte della famiglia.

