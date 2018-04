Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti/ Vuoi scommettere?, mamma e figlia alla conduzione: "Sfateremo un mito"

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alla conduzione di "Vuoi scommettere?" Mamma e figlia per la prima volta insieme alla guida di uno show, pronte a sfatare un mito

Lunedì 7 maggio, in prima serata, su Canale 5, parte "Vuoi scommettere?", che funge da reboot del ben noto Scommettiamo che…? Alla guida un'emozionatissima Michelle Hunziker, al settimo cielo perchè per la prima volta al suo fianco, alla guida di un programma tv su Mediaset, ci sarà lei, sua figlia: Aurora Ramazzotti. “Sono sicura che noi riusciremo finalmente a sfatare questo mito negativo che aleggia attorno ai figli d’arte“ afferma la conduttrice svizzera, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. “Il programma si ispira al fomat tedesco Wetten, dass…? che ha avuto un successo planetario e che io ho condotto dal 2009 al 2011 nella sua versione tedesca. - spiega la Hunziker - I concorrenti in gara si esibiscono in sfide difficili. Ci saranno ospiti famosi che dovranno scommettere sulla riuscita delle imprese e in caso di pronostico sbagliato dovranno sottoporsi a delle simpatiche penitenze. A fine serata, poi, il pubblico in studio eleggerà il vincitore tra tutti i concorrenti, in base all’impresa più convincente”.

Aurora Ramazzotti pronta a seguire le orme di Michelle

La parola, nel corso dell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, passa poi ad Aurora Ramazzotti, che svela quale sarà il suo ruolo. “Sarò l’inviata che seguirà tutte le scommesse in esterna, quelle che per ragioni pratiche non possono svolgersi all’interno di uno studio”, spiega la figlia di Eros. Aurora tiene però a chiarire che quella di voler inseguire le difficili orme della madre Michelle non è una decisione presa a cuor leggero: “Una decisione che non ho preso con superficialità ma sulla quale abbiamo dibattuto molto”. E sull’appoggio ‘esterno’ di papà Eros non ha dubbi: “So che mi seguirà. Ma in generale è più il tipo che ti lascia fare. Era la mamma quella dei divieti e delle punizioni“.

