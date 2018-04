NCIS, Pauley Perrette lascia la serie/ L'addio dell'attrice a Abby spiazza i fans

NCIS, Pauley Perrette lascia la serie dopo quindici anni: l'annuncio dell'attrice spiazza i fans che sperano in un ripensamento da parte della protagonista storica.

NCIS

L’attrice Pauley Perrette ha annunciato l’addio a NCIS. Dopo aver interpretato per quindici anni Abby Sciuto contribuendo al grande successo della storica serie tv, l’attrice ha deciso di lasciare la serie e intraprendere nuove strade dopo aver legato la propria immagine a quella della protagonista di NCIS. Abby Sciuto è uno dei personaggi più amati dai fans della serie che, sin dalla prima puntata, hanno amato la folle scienziata, amante della musica dark. Un personaggio diverso, anticonformista che è entrato nel cuore dei fans con i suoi eccessi. Pauley Perrette, pur essendo grata al suo personaggio e alla serie tv, ha deciso comunque di prendere un po’ le distanze da quello che è stato il suo personaggio principale. L’annuncio dell’attrice ha deluso i fans che non avrebbero mai immaginato che l’attrice storica di NCIS avrebbe detto addio alla serie tv.

Pauley Perrette ha condiviso sui social la foto del suo ultimo giorno di set. L’attrice, poi, ha scritto: “Ogni giorno è diverso, ma sempre triste. Mi capita di piangere in macchina quando vado al lavoro, ma anche quando sono di ritorno”. I dettagli dell’addio dell’attrice a NCIS non si conoscono. I fans, tuttavia, cercano la verità, ma l’attrice, per il momento, non intende aggiungere altro alla sua decisione. Sul web circolano rumors di contrasti tra l’attrice e la produzione. Ipotesi, tuttavia, smentita. L’ultima puntata di NCIS con Pauley Perrette protagonista, negli Stati Uniti, verrà trasmesso domenica 8 maggio. Secondo i produttori George Schenck e Frank Cardea, l’uscita di scena di Abby avverrà in modo speciale.

So it is true that I am leaving NCIS...

There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT