Nino Formicola/ Il vincitore dell'Isola dei Famosi attende la risposta di Alessandra (Maurizio Costanzo Show)

Nino Formicola, neo vincitore del reality show “L’Isola dei famosi”, è uno dei protagonisti dell'ultimo appuntamento di stagione del Maurizio Costanzo Show.

24 aprile 2018 Redazione

Nino Formicola, in arte Gaspare

Nino Formicola di certo non si aspettava di vincere l'Isola dei Famosi 2018, anzi. Il comico era sicuro infatti di dover abbandonare le Honduras poche settimane dopo il suo arrivo, soprattutto per via della forte differenza d'età che lo divideva dagli altri Naufraghi. A tutto ciò si aggiunge anche la consapevolezza dell'artista di essere lontano dalle scene da troppi anni, fin dalla morte dell'amico, cognato e partner sul lavoro Zuzzurro. Eppure si è dovuto ricredere, ricevendo di contro dal reality emozioni a non finire sia dal punto di vista professionale che personale. Gaspare infatti ha deciso di fare il grande passo con la compagna Alessandra Raya e le ha chiesto di sposarlo in diretta, ma ancora non sembra aver ricevuto la sua risposta. Questa sera, martedì 24 aprile 2018, Nino Formicola sarà presente al Maurizio Costanzo Show per raccontare la propria esperienza al fianco di altri ospiti. Dall'inizio della sua carriera fino all'incontro fatale con Alessandra, Gaspare ha già avuto modo di raccontare una grande fetta della sua vita a Domenica Live. Una storia d'amore fatta di eventi fortuiti che ha fatto innamorare il pubblico da casa: sembra che sia iniziato tutto grazie a un gesto di una ex fidanzata del comico, che ha deciso di buttargli l'agenda in cui aveva trascritto i suoi contatti. Su consiglio di un amico avrebbe deciso di ricollegarsi con amici e conoscenti grazie a Facebook, riuscendo così a ricevere il contatto di Alessandra. I due si erano conosciuti 30 anni prima.

La vittoria all’Isola dei famosi e il matrimonio con Alessandra

Single incallito fino a maturità avanzata, Nino Formicola non aveva mai deciso di fare un passo importante nel suo rapporto con Alessandra Raya. Lei, alle spalle il matrimonio con Pasquale Canzi, non ha mai fatto pressioni all'artista perché la sposasse, anzi. Gaspare del resto, come ha raccontato a Domenica Live, non ha mai voluto abbandonare il suo scettro da scapolone incallito, preferendo una convivenza al matrimonio. L'Isola dei Famosi 2018 gli ha permesso di contro di cambiare del tutto idea anche sotto questo aspetto e riflettere sulla sua nuova veste di possibile marito. Il Gaspare single che è sbarcato alle Honduras non esisteva più e per questo ha cullato l'idea di poter convolare a nozze a 65 anni. Soprattutto se si considera che vede questa parte della sua vita come il finale, la parte essenziale degli spettacoli di un artiste del suo calibro. Ed allo stesso tempo l'unico momento in cui "hai bisogno di qualcuno al tuo fianco", per poter concludere in bellezza tutto quello che si è costruito nel corso dei vari decenni. Parole che hanno colpito il pubblico da casa, ma che non sono riuscite ad oscurare una rivelazione fatta da Francesca Cipriani. Il comico infatti avrebbe preso di mira Rosa Perrotta nel reality per via delle sue origini napoletane. Sembra anche che Gaspare abbia trovato subito una risposta da dare ai suoi nuovi haters e vecchi compagni di viaggio: il suo cognome del resto sarebbe di origini napoletane e la madre era originaria di Catania. Motivo che lo spingerebbe a non poter mai avercela davvero con i meridionali.

