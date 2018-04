PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 24 aprile 2018: Leone attenzione ai soldi e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 24 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Leone attenzione ai soldi, Acquario in grande forma. Quali saranno i segni più fortunati in amore?

24 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 24 APRILE 2018

Ora andiamo a vedere nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzare segno per segno. Partiamo da Ariete e Leone. Ariete: come altri segni siete alla ricerca di conferme. Questo è un segno di fuoco e quindi portato spesso ad innervosirsi se non si trovano delle risposte immediate o delle certezze. Il problema è che non sempre tutto può essere facilmente raggiungibile. Quindi attenzione a non prendersela con le persone che sono vicine o con quella amata. In questo periodo vi sono dei cambiamenti che saranno molto importanti per il segno nella seconda parte dell'anno, ma che per ora appaiono solo in forma di bozza. Leone: è importante che si affronti subito un problema, dato che mercoledì vi sarà una fase calante e il Sole apparirà decisamente dissonante. E' un periodo particolare soprattutto dal punto di vista lavorativo, dato che non si sa se accettare o no una proposta o un progetto che probabilmente arriverà.

LEONE ATTENZIONE AI SOLDI, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e guardiamo chi sale e chi scende per quanto riguarda l'oroscopo del noto astrologo Paolo Fox. I nati sotto il segno del Leone sono in calo, devono fare attenzione all'ambito economico dato che Giove è dissonante e può creare non pochi problemi. E' un momento in cui alcune situazioni non sono come si vorrebbe, sarebbe meglio cercare di essere più obiettivi e cercare di evitare complicazioni inutili. L'Acquario è decisamente pieno di energia e riesce così ad avere più di una possibilità di fronte agli altri. Diverse evoluzioni possono portare anche a sorridere, ma serve essere concentrati. Non è stato un inizio di aprile molto facile, ma in questi giorni è prevista una svolta che può regalare delle ottime soddisfazioni. Crescita anche per quanto riguarda il segno dei Pesci, tra questi chi ha accettato dei ruoli importanti ora può raccogliere dei risultati davvero importanti. Si deve fare però attenzione allo stress che rischia di travolgere il segno e che crea un po' di fatica in questo momento.

ACQUARIO GRANDE STATO DI FORMA, SEGNI IN CRESCITA

L'inizio dell'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 24 aprile 2018, l'affidiamo ai segni in crescita andando a leggere quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Sicuramente tra questi c'è l'Acquario che sembra essere tra i migliori in questo momento per uno stato di forma sfavillante. C'è grande voglia di tirarsi su dopo alcune settimane non proprio dalla semplice lettura. Cresce anche il Capricorno che vive un momento in cui si trova a prendere delle decisioni da solo. Questo può solo ed esclusivamente che dare la possibilità ai nati sotto questo segno di responsabilizzarsi. Chi ha avuto dei problemi sul lavoro, dei conflitti da risolvere, in questo momento può reagire. La grande energia accumulata in queste settimane ora può diventare davvero utile e regalare la possibilità di recuperare di fronte a diversi scenari che in passato hanno creato fin troppe preoccupazioni. Ora è il momento di agire e serve assolutamente trovare delle risposte anche se non sarà facile e servirà anche la testa oltre alla fisicità.

