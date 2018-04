Patty Pravo/ “A Sanremo non ci tornerò più, grazie alla spalla rotta ho scritto la mia autobiografia…”

Patty Pravo intervistata da Di Più

Nei prossimi giorni andrà in onda su Rai Tre, in prima serata, uno speciale dedicato alla cantante italiana Patty Pravo, una delle icone della bellezza e della musica del bel paese. A curarlo sarà Pino Strabioli, che dedicherà a Nicoletta Strambelli, il vero nome di Patty, “In arte Patty Pravo”. Il 2018 è l’anno della veneziana, che ha festeggiato da poco i 70 anni, nonché i 50 anni di Bambola, e i 40 di Pensiero Stupendo. «Sono felice, onorata che Pino abbia voluto dedicarmi questo programma – racconta la stessa Patty, intervistata dal settimanale di gossip, Di Più - mi sono divertita molto a realizzarlo, anche se non è stato semplice riuscirci. Ho tanti impegni: sto girando l’Italia con una serie di concerti, che continueranno per tutta l’estate e sto preparando il mio nuovo disco che uscirà in inverno».

“MAI PIU’ SANREMO”

Ma col nuovo disco non parteciperà a Sanremo: «Per carità: a Sanremo non ci tornerò più – ha affermato la cantante - non ci andrei neanche se avessi la canzone più bella al mondo. Non mi interessa, l’ho già fatto nove volte e fa parte del passato, mentre ora voglio guardare al futuro. Oltre al disco e alla tournee sto studiando altri nuovi progetti». Una donna, che nonostante i suoi 70 anni di età, non si ferma mai, sempre attiva e pronta a iniziare nuovi progetti. In realtà la scorsa estate c’è stato un pit stop obbligatorio: «A luglio, mentre ero in vacanza in barca – ha proseguito - la prima vacanza dopo due anni di lavoro ininterrotto, sono scivolata e mi sono rotto una spalla. Mi hanno ingessata, sono dovuta rimanere immobile per quarantacinque giorni e poi ho dovuto iniziare una lunga serie di sedute di fisioterapia che continuo tutt’ora».

“STO SCRIVENDO LA MIA AUTOBIOGRAFIA”

Ma anche in quell’occasione, Patty Pravo ha saputo tirare fuori il meglio di se, sfruttando il momento di “fermo” per realizzare un nuovo progetto: «Aiutata dal mio assistente ho scritto la mia autobiografia, La cambio io la vita che… Mi sono resa conto che nel mio passato c’è tanto da raccontare. Ma non ho intenzione di fermarmi qui: ho ancora tanto da fare, da creare, da vivere». Appuntamento quindi al prossimo lunedì 30 aprile, quando, dalle ore 21:15 su Rai Tre, potremo finalmente assistere allo speciale dedicata alla nostra Patty.

