Pomeriggio 5/ Barbara d’Uso torna a Milano dopo la trasferta romana

Oggi, martedì 24 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso tornata a Milano.

24 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, martedì 24 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso. Poche ore fa la conduttrice di Mediaset ha lasciato Roma, dove conduce il Grande Fratello, per tornare a Milano nel suo studio di Cologno Monzese. Come rivelano le storie Instagram di Barbarella, la d’Urso ha dormito poche ore dopo la lunga diretta del GF ed è subito pronta a ripartire, galvanizzata dagli ascolti della seconda puntata del reality: “Buongiorno! GRAZIE! La seconda puntata del Grande Fratello fa il 21% di share contro il colosso Montalbano!! Un risultato che al GF non si vedeva da 8 anni! Si vola fino al 32% di share! Un risultato incredibile! Grazie”, ha scritto Carmelita su Instagram. Il GF ha, infatti, registrato 3.480.000 spettatori e il 21% di share (22.42% di share sul pubblico attivo). Un ottimo risultato, che però non è bastato per aggiudicarsi la prima serata che è stara vinta dalla replica del Commissario Montalbano, che ha conquistato 6.385.000 spettatori pari al 27.11% di share.

Barbara d'Urso torna a Milano

Sui social i fan della conduttrice le fanno comunque i complimenti: “Barbara d’Urso si è dimostrata la regina dei reality. Dal flop della Marcuzzi dell’ultimo GF al 18% alla risalita al 22% con Barbara”. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 non mancheranno servizi dedicati al Grande Fratello 15, dopo la prima eliminazione di Valerio e l’ingresso in casa della vulcanica Aida. Inoltre ieri nella casa del GF è entrata Paola Di Benedetto per chiarire le cose con il suo ex fidanzato, attuale concorrente del reality. Insomma, grazie al reality show Barbara d'Urso ha materiale di cui parlare per tutta la diretta pomeridiana, ma senza dubbio dedicherà spazio anche ai fatti di cronaca nella prima parte e ad altri gossip, come la nascita del terzo figlio di Kate e William di cui ancora si ignora il nome.

