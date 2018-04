QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni del 24 aprile 2018: grave incidente per Bernardo

QUESTO NOSTRO AMORE 80, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 24 aprile 2018, andrà in onda un nuovo episodio della fiction Questo nostro amore 80 in prima tv assoluta. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Marchisio è convinto che gli inquirenti siano ormai vicini a scoprire l'identità dei suoi aggressori, mentre Domenico ha fatto una scelta importante e decide di coinvolgere Vittorio. Il ragazzo infatti vorrebbe acquistare una tv privata, ma non accetta di aspettare come gli suggerisce Vittorio. Nel frattempo, Marina viene quasi scoperta dall'arrivo della moglie del professore di cui è innamorata. Capisce così che l'uomo le ha mentito fin dall'inizio e che non ha mai avuto intenzione di lasciare la compagna. Per questo si getta poi fra le braccia di Domenico, con cui ha sfogato la sua frustrazione. Vittorio invece decide di partire per Boston per cercare di convincere Anna a non sposare Ettore, mentre Salvatore trova in casa uno zaino e conclude che è di Rosa, anche se la figlia gli dice che non è così. Per un evento fortuito, la ragazzina fa cadere tutto il contenuto dello zainetto lungo i corridoi di scuola. Una delle insegnanti scopre così la presenza di volantini collegati all'attentato di Marchisio e decide di dire tutto ai Carabinieri. Questi ultimi si presentano poi a casa degli Strano e durante una perquisizione viene ritrovata anche il braccialetto di Caterina, motivo per cui la famiglia di Salvatore viene arrestata. Domenico decide però di salvare i genitori e finge di essere Fortunato, finendo così in carcere. Anna invece è sul punto di partire, proprio mentre Vittorio è arrivato in città. L'uomo tuttavia non riuscirà a seguirla a causa di una tempesta di neve in corso.

Una volta appurata la responsabilità degli Strano, Teresa viene mandata a casa con la figlia e decide di parlare con Fortunato, che rivela il coinvolgimento di Caterina. Teresa tenta così di far ragionare la ragazza, che di contro non vuole ammettere le proprie responsabilità. Fortunato decide così di consegnarsi ai Carabinieri, riuscendo a far rilasciare gli altri familiari. Intanto, Benedetta scopre che cosa sta succedendo a Torino, ma decide di rimanere a Londra e finisce per baciare Federico. Grazie all'intervento di Ettore, il fratellastro avvocato decide di gestire il caso degli Strano, ma Caterina si costituisce ed anche Fortunato riesce a fare ritorno a casa. Bernardo però non capisce perché Benedetta non ha voluto fare ritorno a casa data la situazione, anche quando la ragazza conclude il suo viaggio a Londra. In seguito a quanto accaduto, Teresa decide di lasciare il lavoro, mentre Vittorio fa finalmente ritorno a Torino ed ha modo di parlare con Anna. La donna però decide di formalizzare la data delle nozze con Ettore.

ANTICIPAZIONI DEL 24 APRILE 2018, EPISODIO 5

Il rapporto fra Benedetta e Bernardo ha subito ormai uno scossone e quanto accaduto a Londra fra la protagonista e Federico verrà presto scoperto. Il fotografo infatti non ha dimenticato quanto accaduto con la ragazza, ma decide comunque di non farle delle pressioni per evitare di perderla. Questo non impedirà però a Bernardo di scoprire la verità sul viaggio della moglie, scegliendo così di non completare l'acquisto dei terreni. Nel frattempo, Anna e Ettore fanno un nuovo passo in avanti per il loro matrimonio. Vittorio invece decide di concentrarsi solo sul lavoro e sul contratto che intanto firma con Teledora. In carcere, Caterina riceve continue visite di Fortunato che non intende lasciarla da sola. Anche Marina e Domenico proseguono la loro relazione, anche se per motivi ancora da chiarire. Quando Benedetta decide di lasciare di nuovo Torino ed andare a Milano per lavoro, Bernardo sceglie di seguirla e la sorprende mentre si trova in atteggiamento romantico con Federico. Furioso, decide di mettersi in auto, ma rimane coinvolto in un incidente stradale. Riuscirà a salvarsi? Tutto fa credere che potrebbero esserci delle conseguenze gravi.

