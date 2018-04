Red Canzian ha il cancro/ Video Facebook, “Operato di tumore pochi giorni fa, ecco il mio piccolo segreto”

Red Canzian accanto al chirurgo - Facebook

Ha utilizzato la propria pagina personal di Facebook, Red Canzian, per svelare pubblicamente quanto gli è accaduto soltanto pochi giorni fa. L’ex storico bassista dei Pooh ha pubblicato un video dal titolo “Il mio piccolo segreto”, in cui lo stesso ha esternato di essere stato recentemente operato per un tumore. Sorridente, e affiancato dal chirurgo, Red ammette: «Due settimane fa, attraverso una Tac di controllo, mi è stato diagnosticato un nodulo sospetto nel polmone sinistro, probabile metastasi di un melanoma tolto ancora nel 2001. Quando me l'hanno detto ho visto improvvisamente crollare il mondo intorno a me, e il primo pensiero è stato: “sono quasi due anni che lavoro a preparare questo concerto, e proprio adesso, che sta per partire il tour, mi deve capitare una cosa del genere?”».

“GIOVEDI’ 12 MI RITROVO RICOVERATO…”

A quel punto, ammette lo stesso Red, è partita la corsa affannosa per cercare di capire cosa fare, e in poco tempo l’ex Pooh si è ritrovato sotto i ferri: «Giovedì 12 aprile mi ritrovo ricoverato e la mattina dopo, alle 7.45, entro in sala operatoria. La mia paura più grande era per la voce “e se mi succede come dopo l'operazione di tre anni fa che per un mese non parlavo?” Invece, grazie a Dio, e alla bravura di tutta l'equipe medica, tutto è andato bene». Un evento sicuramente drammatico ma che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi. Ed ora Red può realmente iniziare il suo tour “Testimone del tempo”, un evento speciale, che sarà inesorabilmente condizionato proprio da quanto gli è successo soltanto pocho giorni fa: «Ho il bisogno di incontrarvi e condividere con voi – chiosa - emozioni lontane nel tempo e vicine nel cuore». Clicca qui per il video pubblicato da Red su Facebook

