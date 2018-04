Royal Baby, Kate Middleton: nato il terzo figlio/ Post-parto capelli e trucco perfetti: è bionica!

Ieri, lunedì 23 aprile, è nato il terzo royal baby. Il figlio del principe William e di Kate Middleton è il quinto nella linea ereditaria al trono. A Londra impazza il toto-nome.

24 aprile 2018 - agg. 24 aprile 2018, 11.37 Elisa Porcelluzzi

William e Kate all'uscita dell'ospedale (Instagram, Kensington Royal)

Kate Middleton ha (quasi) rubato la scena al terzo royal baby. Ieri, la Duchessa di Cambridge ha messo alla luce un nuovo bimbo, e quando è uscita dalla clinica per la classica foto di rito a fianco del marito e con il neonato in braccio, è apparsa praticamente perfetta, quasi bionica. Nessuno avrebbe mai pensato che quella giovane donna avesse partorito soltanto poche ore prima. Alle 11:01 la nascita, e all’1:45 pm la prima uscita pubblica, con trucco e parrucco perfetti. Del resto la bella Kate, (che è già bella di se), ha avuto per l’occasione l’aiuto della sua parrucchiera di fiducia, Amanda Cook Tucker, che è stata vista proprio al St Mary’s Hospital, dove è nato il nuovo royal baby. Come dimenticarsi poi di Natasha Archer, personal stylist della Middleton, anche lei molto probabilmente presente ieri in clinica. Capelli perfetti e un trucco leggero ma ben fatto, tutt’altro rispetto alle comuni mortali dopo che partoriscono: nemmeno Chiara Ferragni, l’influencer numero uno al mondo, è apparsa in forma così smagliante dopo aver partorito il piccolo Leo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

E' NATO IL TERZO ROYAL BABY

Il terzogenito del principe William e di Kate Middleton è nato ieri, lunedì 23 aprile, solo due giorni dopo il 92esimo compleanno della bisnonna, la regina Elisabetta II. “It’s a boy”, è un maschio, ha annunciato ieri la scritta luminosa su fondo azzurro in cima alla torre della Bt, dopo la notizia arrivata da Palazzo. Il piccolo (il nome non è ancora stato reso noto alle folle) è venuto alla luce alle 11.01 al St Mary Hospital di Londra, lo stesso dove erano nati George e Charlotte. I due fratelli hanno fatto visita al neo-arrivato nel primo pomeriggio, poi il royal baby è stato presentato ufficialmente alla stampa. Prima di lasciare l’ospedale (poche ore dopo il parto) i duchi di Cambridge si sono fermati a salutare la folla per qualche scatto di rito. Kate, con il bambino tra le braccia, ha indossato un abito rosso di Jenny Packham, con maxi colletto di pizzo, che ha ricordato molti il look di Lady Diana in occasione della nascita di Harry. Per i primi due parti, Kate aveva scelto un modello color azzurro con pois bianchi per George e un abito bianco con fiorellini gialli per Charlotte.

COME SI CHIAMERA'?

Il trucco della duchessa è stato curato come sempre dalla sua personal stylist Natasha Archer, che prima di pranzo era stata paparazzata mentre lasciava l’ospedale. Anche per la secondogenita Charlotte, nata il 2 maggio 2015, Kate aveva lasciato in giornata l’ospedale, mentre per George, che venne al mondo di pomeriggio, trascorse una notte in ospedale. Ovviamente a Londra impazza il toto-nomi per il nuovo arrivato della royal family. William ha assicurato che l’annuncio arriverà “presto”, ma in molti scommettono che la scelta sarà molto tradizionale: i favoriti al momento sono Arthur o Albert, come il consorte della regina Vittoria, ma non si esclude Philip, omaggio al bisnonno Filippo. Il nuovo principe è ora il quinto nella linea di successione al trono britannico, preceduto dalla sorellina Charlotte, dal fratellino George, dal padre William e dal nonno Carlo. Nel 2013, infatti, è stato stabilito che le femmine non venissero più scalzate dai maschi, altrimenti il neonato avrebbe avuto la precedenza sulla sorella.

© Riproduzione Riservata.