STRISCIA LA NOTIZIA/ Ottimi ascolti: oltre 6.800.000 spettatori. Il programma più visto dell'access prime time

Questa sera, martedì 24 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia con Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

24 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone conducono Striscia la notizia

Questa sera, martedì 24 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che continua a registrare ottimi ascolti. Ieri, lunedì 23 aprile, Striscia è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.208.000 telespettatori e il 20.29% di share. Sul pubblico attivo, il tg condotto da Ficarra e Picone ha ottenuto il 23.23% di share. Alle 21.29 il programma ha raggiunto picchi di oltre 6.800.000 spettatori (6.849.711), pari al 26.36% di share. Pochi minuti fa Luca Abete, storico inviato di Striscia, ha pubblicato un post su Facebook in cui rivela di essere stato schiaffeggiato, molto probabilmente mentre realizzava un servizio per il programma di Antonio Ricci: “Non sarà uno schiaffo a fermarmi! Ora sono arrabbiato, ma il dolore passa... e la rabbia pure! Andiamo avanti nonostante tutto e tutti. #ELIMINAREilBRUTTOxFarEmergereILbello NonCiFermaNessuno”, ha scritto Abete che nella foto indossa i suoi tradizionali abiti verdi.

Luca Abete in tour

Proprio ieri, Luca Abete è stato alla 41° Fiera Campionaria di Venticano per la prima tappa irpina del suo #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale giunto alla quarta edizione. “Ragazzi, uscite dalla vostra comfort zone. Non è vero che qui in Irpinia non ci sono possibilità di emergere, e forse proprio la mancanza di industrie e posti di lavoro può aiutarci a costruirci un futuro diverso”, ha detto Abete a ragazzi e studenti radunati nella sala convegni del Polo Fieristico, come riporta Irpinia News. L’inviato di Striscia la notizia ha poi raccontato la sua storia: “Io sono partito dal nulla, facendo il clown in una trasmissione in onda su Irpinia Tv dedicata ai bambini chiamata Marameo Show, poi sono passato a un programma in onda su una televisione di Benevento chiamato Sui Generis. Solo dopo sono arrivato a Striscia”. Ma anche su Canale 5 il successo non è stato immediato: “In due anni mi hanno trasmesso quattro servizi e ho guadagnato appena 800 euro… solo poi sono diventato ufficialmente l’inviato dalla Campania di Striscia la Notizia”. Infine Abete ha detto la sua definizione di “successo”: “È fare un lavoro che vi piace e che vi siete guadagnati con le vostre mani”.

