Uomini e Donne/ Nicolò Brigante spiazza: l'ultimo gesto svela la scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante lascia un nuovo indizio prima della scelta: sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum?

24 aprile 2018 Anna Montesano

È ormai imminente la scelta di Nicolò Brigante. Seguito a vista dai fan di Uomini e Donne, curiosissimi di carpire qualche indizio sulla scelta, il tronista è stato prima avvistato in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino, poi a Milano, intento ad acquistare degli abiti femminili da "H&M", probabilmente quelli che farà indossare a Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Il tronista è ormai pronto e nell'ultima registrazione ha annunciato che, come Paolo Crivellin, anche lui farà la sua scelta dopo aver trascorso un weekend in villa con entrambe le corteggiatrici. Eppure Nicolò di indizi su chi tra le due possa essere la sua scelta ne ha lasciati, anche nell'intervista che ha recentemente rilasciato al Magazine di Uomini e Donne, dove ha raccontato la sua avventura nello show di Canale 5.

Nicolò Brigante vuole Marta? Le parole del tronista

Parlando del suo tipo ideale di donna, Nicolò Brigante svela: "Mi sono sempre piaciute le persone dinamiche", poi però corregge un po' il tiro, e aggiunge: "Oggi però nutro un forte interesse anche per Virginia che, diversamente dall’esplosiva Marta, si è dimostrata più pacata. - e ancora - Da questa esperienza sto capendo quale tipo di donna oggi può stare al mio fianco. Di Virginia mi piace l’eleganza, il suo essere donna, la sua raffinatezza. Di Marta mi attrae la sua dinamicità e l’imprevedibilità del suo carattere". Le prime parole del tronista di Uomini e Donne ci fanno quasi intendere che sia proprio Marta il tipo di donna ideale del tronista, cosa che in molti hanno ritenuto palese anche dal percorso fatto dai due, molto più passionale rispetto a quello più lineare fatto con Virginia. Che questa sia l'ultima prova verso la conferma?

