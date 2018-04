Uomini e Donne/ Sossio e Ursula lasciano il programma? Un indizio importante (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta pronto a lasciare il programma assieme a Ursula Bennardo? Il cavaliere pronto a rispondere alle accuse

24 aprile 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sossio Aruta continua la sua permanenza nello studio di Uomini e Donne tra grandi polemiche. Accusato sempre più di frequente di avere "poco rispetto per le donne", il cavaliere continua comunque le sue conoscenze che, in questo periodo, si sono concentrate su di una sola dama: Ursula Bennardo. In studio c'è chi, come Tina Cipollari, è convinta che tra i due possa esserci addirittura un accordo, visto che per l'opinionista non si spiega come mai a lei stia bene che lui conosca altre dame e abbia con loro anche rapporti intimi quando tra i due c'è una conoscenza molto avanzata. Ma potrebbe essere proprio per dire basta al caos che sempre si scatena in studio quando si parla di lui, che Sossio potrebbe davvero decidere di dare una svolta a questo suo percorso a Uomini e Donne, lasciando lo studio assieme ad Ursula.

"Con Ursula mi trovo bene"

D'altronde, importanti indizi che Ursula possa essere la donna che lui vuole al suo fianco, è stata data proprio da Sossio Aruta. In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il cavaliere del trono Over ha dichiarato: "Con Ursula mi trovo bene, è una mamma sprint, giovane di testa e anagraficamente. - e ancora - Da quando mi sono separato dalla mia ex moglie sono abituato a vivere alla giornata e ho trovato una persona che fa lo stesso. Ho bisogno di una donna fedele che accetti Sossio dalla A alla Z e Ursula sembrerebbe quella giusta." Che Sossio decida quindi di concludere questa edizione di Uomini e Donne con il suo addio allo show assieme ad Ursula? Non ci resta che attendere aggiornamenti.

© Riproduzione Riservata.