VENOM / Trailer, Tom Hardy si trasforma nel nuovo sembionte della Marvel

Venom, il nuovo film della Marvel, uscirà il prossimo ottobre 2018: racconta la storia di Eddie Brock, un giornalista che si trasforma in un misterioso sembionte.

24 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Venom - Marvel

Venom è uno dei film più attesi della prossima stagione: il nuovo progetto della Marvel debutterà al cinema il prossimo 4 ottobre e finalmente è stato diffuso il primo ful trailer, che ci dà la possibilità di conoscere qualche dettaglio in più su questo nuovo progetto (clicca qui per vedere il primo video ufficiale). Tom Hardy interpreta Eddi Brock, un giornalista d'assalto che compie delle indagini su un ricco scienziato ma finisce per restare contaminato. Il nome di questo oscuro personaggio è Riz Ahmed e in seguito a queste indagini Eddie subirà le conseguenze di un misterioso robot alieno chiamato 'sembiota'. Sarà dall'unione di questa strana creatura e dallo stesso Brock che nascerà il protagonista di questa avvincente pellicola ovvero Venom, già conosciuto e amato da tutti gli appassionati di fumetti della Marvel.

Venom: primo trailer del film della Marvel

Venom è diretto da Ruben Fleischer, il regista già noto per Zombieland e di Gangster Squad, e sceneggiato da Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel e Will Beall. Presenta nel suo cast attori già noti al grande pubblico: oltre al già citato Tom Hardy faranno parte di questa nuova attesissima pellicola anche Michelle Williams, Jenny Slate, Woody Harrelson, Riz Ahmed, e Michelle Lee. Alla produzione ci saranno invece Avi Arad, Matt Tolmach e Amy Pascal. C'è poi una voce, al momento non confermata, ma che già sta emozionando i fan dell'universo Marvel: sembra, infatti, che potrebbe fare la sua breve apparizione anche Tom Holland, nel ruolo di Peter Parker alias lo Spider Man dei noti comics americani. Per quanto riguarda la colonna sonora, essa sarà curata da Ludwig Goransson, il compositore, che di recente ha lavorato alla soundtrack di Black Panther. Göransson nel suo curriculum vanta film come Creed – Nato per Combattere, Prossima fermata Fruitvale Station, Noi siamo Tutto, la serie tv New Girl e Community.

