Valeria Fedeli/ Il ministro e il bullismo: non ammettere gli studenti agli scrutini (Maurizio Costanzo Show)

Questa sera, martedì 24 aprile, al Maurizio Costano Show il giornalista intervista il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi episodi di bullismo nelle scuole.

Valeria Fedeli (LaPresse)

Nelle ultime settimane si è sollevato di nuovo il dibattito in politica e nella scuola riguardo agli episodi di bullismo. In prima linea il Ministro Valeria Fedeli, che ha voluto esprimersi in merito a un recente evento che ha coinvolto un professore, messo alla gogna da un allievo. Il dialogo ha lasciato il posto alla violenza, come dimostra quanto accaduto a Velletri e a Lucca: non sono pochi i professori costretti a lavorare in situazioni di pericolo. Il bullismo non riguarda più quindi solo un fenomeno che colpisce i ragazzi e i coetanei, ma ribalta i valori di rispetto anche fra il mondo dei giovanissimi e quello degli adulti. Una situazione complessa che la Fedeli ha deciso di battere in modo deciso. Dal suo punto di vista, ha sottolineato a Il Fatto Quotidiano, i ragazzi che si macchiano di un crimine simile andrebbero immediatamente sospesi e le loro azioni andrebbero valutate dal consiglio d'istituto. Alcuni allievi meriterebbero inoltre secondo il Ministro di non essere ammessi agli scrutini finali. Valeria Fedeli parlerà in particolare di questo aspetto del bullismo nella puntata del Maurizio Costanzo Show di questa sera, giovedì 24 aprile 2018. Quanto avvenuto in due diversi istituti scolastici è solo un aspetto del crescendo di violenza che travolge i giovani della nostra società. Soprattutto se si considera che uno studente di Velletri ha minacciato un insegnante di scioglierlo nell'acido. Minacce che sono avvenute nel 2016, ma che sembrano aver trovato risonanza solo nelle ultime ore, grazie alla diffusione in massa sui social network.

I recenti casi di bullismo nella scuola

Per Valeria Fedeli non ci sono mezzi termini e tutti coloro che sono coinvolti in modo diretto o indiretto negli ultimi episodi di bullismo andrebbero puniti in egual modo. Il Ministro dell'Istruzione fa riferimento in particolare alle minacce pronunciate da due diversi studenti di Velletri e Lucca, in entrambi i casi diretti a docenti. Per la Fedeli infatti andrebbero puniti anche coloro che hanno girato i video e hanno contribuito a diffondere i filmati sui social, senza intervenire in classe nel momento stesso in cui si verificata l'episodio di violenza. Non si tratta quindi di punire solo chi commette l'atto criminale, ma anche chi dimostra con il proprio silenzio di accettarlo e non provvede invece a denunciare tutto. I dati raccolti da Skuola.net sono ancora più preoccupanti: un sondaggio, sottolinea Il Fatto Quotidiano, dimostra come il 7% degli studenti avrebbe assistito a uno scontro fra alunni e professori, mentre un allievo su quattro preferirebbe riprendere il tutto con il proprio smartphone invece di intervenire. Dati a cui l'Associazione presidi del Lazio ha già risposto con la creazione di un corso che permetta agli insegnanti di riuscire a fronteggiare i bulli ed a valutarne i comportamenti.

