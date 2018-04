Virginia Raggi e il marito Andrea Severini di nuovo insieme/ Foto, la sindaca di Roma serena in famiglia

Virginia Raggi e il marito Andrea Severini di nuovo insieme: la sindaca di Roma pubblica su Twitter una foto scattata durante il "Natale di Roma" mostrandosi serena.

Virginia Raggi e il marito Andrea Severini di nuovo insieme. Ad annunciarlo è stata la stessa sindaca di Roma che, su Twitter, ha pubblicato una foto in cui si mostra insieme al coniuge di spalle. L’occasione per la reunion è stato il Natale di Roma che per la Raggi è stato un vero successo. “Il Natale di Roma con migliaia di persone a due passi dal Colosseo è stata una festa lunga tre giorni. È stato fantastico vedere tantissime famiglie, bambini, turisti passeggiare e assistere agli eventi insieme. Il nostro regalo ai cittadini”, ha scritto sul social network la sindaca di Roma. Andrea Severini si è mostrato nuovamente accanto alla moglie dopo che, per diverso tempo, è stato considerato l’ex della sindaca. La coppia è stata anche fotografata per le strade della capitale insieme al figlio Matteo. Un momento di vita quotidiana per la sindaca di Roma che si è mostrata serena e rilassata in famiglia.

VIRGINIA RAGGI E LA FOTO CON IL MARITO ANDREA SEVERINI

La foto postata da Virginia Raggi su Twitter è stata scattata sul prato del Circo Massimo. La reunion familiare di Virginia Raggi è stata accolta con gioia da chi segue da tempo la sindaca che si sarebbe riavvicinata al marito gradualmente. Per un giorno, la Raggi ha così messo i problemi di Roma per godersi un momento di serenità insieme al figlio e al marito. Oltre alla carriera, Virginia Raggi cerca di non trascurare affatto la sua vita privata che, lentamente, sta tornando come quella di una volta. Virginia Raggi e il marito Andrea Severini hanno affrontato un momento complicato, ma ora sembra che le cose siano tornate alla normalità. Mamma, moglie e sindaca di Roma, Virginia Raggi è una donna impegnata, ma al tempo stesso molto serena.

