Virginia Stablum/ Uomini e Donne: Nicolò Brigante non la porta in esterna

Virginia Stablum a Uomini e Donne: la corteggiatrice di Nicolò Brigante rinfaccia al tronista di non averla portato in esterna preferendo la rivale Marta Pasqualato.

24 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Dopo la puntata dedicata ai troni di Sara Affi Fella e Nilufa Addati, oggi a Uomini e Donne si parlerà di Nicolò Brigante. Il tronista ha ormai concluso il suo percorso nel programma ed è prossimo alla scelta. Nella puntata questo pomeriggio verrà mandato in onda il classico video che riassume quanto successo nell’ultima puntata. Dopo la romantica esterna a Parigi di Nicolò e Virginia Stablum, Marta Pasqualtato aveva reagito in malo modo lasciando lo studio. La redazione comunica al tronista che questa settimana ha una solo esterna a disposizione e lui sceglie di uscire con Marta. Per Virginia, il tronista ha già fatto la sua scelta portando in esterna Marta: “A me dispiace, perché io c’ho creduto davvero”, dice la corteggiatrice. Nicolò si giustifica spiegando di aver scelto di uscire con Marta perché con lei la situazione si era conclusa in modo negativo, mentre tra lui e Virginia le cose erano andate bene. In studio Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara, consiglia al tronista di scegliere Virginia Maria De Filippi comunica che Nicolò ha chiesto di fare la sua scelta in una villa e non in studio, anticipa un video pubblicato da Witty.

I fan di Virginia sui social

Sui social i fan della giovane trentina sperano che Nicolò scelga Virginia: “Ti prego Nicolò scegli Virginia e facciamola finita” e “Nicolò e probabile che avrà scelto di fare l'esterna con la montata paranoica di Marta, se sceglie Marta ci prenderà soltanto una tranvata! è ben gli sta! s'impara a non scegliere Virginia”, hanno scritto due utenti su Twitter. La corteggiatrice, invece, su Instagram ha scritto un post che sembra dedicato proprio al tronista siciliano: “Chi non sa riconoscere il valore della persona che ha accanto, è giusto che la perda”. Tanti i commenti dei suoi numerosi follower: “Bellissima, elegante, raffinata, gentile e garbata... sei la mia preferita ma ahimè (secondo me) non sarai la sua scelta” e “Nicolò si mangerà le mani se non ti sceglie! Bella buona e sincera come te ce ne sono pochissime al mondo!”.

