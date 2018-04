WALKING ON SUSHINE/ Su Italia 1 il film con Giulio Berruti (oggi, 24 aprile 2018)

Walking on sunshine, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Annabel Scholey, Giulio Berruti e Leona Lewis, alla regia Max Giwa. Il dettaglio della trama.

24 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANNABEL SCHOLEY

Il film Walking on sushine va in onda su Italia 1 oggi, martedì 24 aprile 2018 alle ore 23.35. Una pellicola di genere comica e sentimentale che è nato da un'idea di Joshua St Johnson ed è stata diretta da un esordiente Max Giwa nel 2014. Il cast di attori protagonisti è estremamente eterogeneo in termini di peculiarità artistiche. Accanto ad attori cinematografici di fama internazionale troviamo anche cantanti particolarmente affermanti in tutto il mondo, come Leona Lewis. I personaggi protagonisti sono stati infatti interpretati da Annabel Scholey, Giulio Berruti, Hannah Arterton, Katy Brand e Leona Lewis. Musiche e colonna sonora sono state curate da Anne Dudley, musicista britannica che ha lavorato in ambito cinematografico contribuendo al successo di grandi successi internazionali. Sono sue, infatti, le colonne sonore di film come Full Monty - Squattrinati organizzati, Black Book, Tristano e Isotta, Il magico regno delle favole e Jamica Cop. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WALKING ON SUNSHINE, LA TRAMA DEL FILM

Taylor è una giovane studentessa universitaria americana che decide di trascorrere alcune settimane in Italia, per imparare le lingua e conoscere meglio il Bel Paese. Nel corso della sua permanenza in Italia conosce Raf, un ragazzo italiano bello e spiritoso di cui si innamora perdutamente. Taylor, nonostante i forti sentimenti che la legano a Raf, decide però di troncare la relazione e fare ritorno negli Stati Uniti. La ragazza sogna infatti di proseguire la sua carriera universitaria e non ha intenzione di accantonare le sue aspirazioni. Trascorrono circa tre anni e Maddie, sorella maggiore di Taylor, decide di trasferirsi per qualche tempo in Italia nella speranza di dimenticare una turbolenta storia d'amore terminata da poco. Qui finisce per innamorarsi di un italiano, che si rivelerà essere proprio Raf. Cosa accadrà quando Taylor scoprirà che il futuro sposo di sua sorella è l'uomo di cui si era innamorata diversi anni prima?

