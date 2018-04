X Factor 2018, Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione

X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini

24 aprile 2018 Anna Montesano

X Factor Logo

Dopo aver perso Luca Tommassini, che ha curato la direzione artistica di X Factor sin dai tempi della Rai e che ora è il direttore artistico del serale di Amici 17, si cerca un sostituto valido per prendere il suo posto. Alcune indiscrezioni vogliono FremantleMedia su Simone Ferrari: secondo quanto anticipato da Dagospia e confermato da La Stampa. Al suo fianco siederebbero un coreografo americano e un promettente art director per la parte di video grafica. Scopriamo qualcosa in più su Simone Ferrari. Classe 1987, nato a Milano, nasce come batterista e percussionista per poi diventare uno "showmaker". Ferrari ha anche un primato prestigioso: è stato il regista più giovane al mondo di una cerimonia olimpica.

Chi è Simone Ferrari

Si è occupato infatti degli spettacoli di apertura di Torino 2006, Sochi 2014 e Rio 2016. Lo scorso settembre gli è stata affidata anche la cerimonia di chiusura degli Asian Aimag Games, le Olimpiadi d'Oriente. In un'intervista raccolta dal portale wired, il direttore artistico raccontò tutte le emozioni delle olimpiadi e quello che ha voluto trasmettere grazie alle sue coreografie: "Sono la vetrina di un Paese per farsi conoscere all’estero e devono dare un messaggio. Inoltre devi rappresentare gli sport, parlare degli atleti e di diverse nazioni. Da straniero sei agevolato, perché un aspetto della cultura che ti colpisce molto probabilmente interesserà anche il pubblico. Ho provato a trasmettere l’energia che mi hanno trasmesso il cast e i coreografi locali. Come se volessero dire: io esisto". Vedremo se ora gli toccherà davvero X Factor.

