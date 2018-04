21-12-2012 LA PROFEZIA DEI MAYA/ Su Cielo il film con A.J. Buckley (oggi, 25 aprile 2018)

21-12-2012 La profezia dei Maya, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: AJ Buckley, Jewel Stalte, Alan Dale, alla regia Jason Bourque. Il dettaglio.

25 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST ANCHE ALAN DALE

Il film 21-12-2012 La profezia dei Maya va in onda su Cielo oggi, mercoledì 25 aprile 2018, alle ore 21.15. Una pellicola action che è stata diretta nel 2012 da Jason Bourque, regista cinematografico canadese poco noto a livello internazionale. Tra i film più famosi che ha diretto nel corso della sua carriera citiamo Doomsday Propechy, Stonados, Seattle Superstorm e Crash site. L'intera trama è incentrata sulla famosa profezia dei Maya secondo cui il 21 dicembre del 2012 un apocalisse avrebbe dovuto abbattersi sulla Terra. Per nostra fortuna nulla di tutto ciò è accaduto ma in compenso la predizione ha ispirato questa pellicola canadese che è stata interpretata da AJ Buckley, Jewel Stalte, Alan Dale, Bruce Ramsay, Rick Ravanello e Gordon Tootoosis. L'interprete principale della pellicola è AJ Buckley, attore cinemaotgrafico irlandese particolarmente noto al pubblico televisivo per aver vestito i panni dell'agente Ross in CSI New York per oltre 140 episodi. La sua ultima apparizione al cinema risale al 2015 con il film Home Sweet Hell. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

21-12-2012 LA PROFEZIA DEI MAYA, LA TRAMA DEL FILM

La terribile profezia del dottor Crane, che preannuncia un imminente fine del mondo, sembra più che mai verosimile. Un violento sisma ha letteralmente assorbito il Mar Nero, mentre la geologia terrestre appare fuori controllo. Intanto Crane viene ucciso in circostante misteriose ed Erick e Brook fanno una scoperta clamorosa. Crane disponeva, infatti, di un marchingegno in grado di predire gli eventi futuri. Comprendono così che l'unico modo per evitare l'imminente fine del mondo è trovare alcuni manufatti storici. Il destino dell'intera umanità è nelle loro mani.

