AMICHE DA MORIRE/ Su Rai 1 il film con Claudia Gerini (oggi, 25 aprile 2018)

Amiche da morire, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristina Capotondi e Sabrina Impacciatore, alla regia Giorgia Farina. Il dettaglio.

25 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Uno

NEL CAST CLAUDIA GERINI

Il film Amiche da morire va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 25 aprile 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia quella trasmessa da Rai 1 stasera che è stata realizzata in Italia nel 2013 dalla casa cinematografica Andrea Leone Films in collaborazione con Rai Cinema e l’Apulia Film Commission. La regia è di Giorgia Farina la quale si è anche fatta carico della stesura del soggetto e della sceneggiatura giovandosi della collaborazione di Fabio Bonifacci. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Pasquale Catalano, il montaggio è stato eseguito da Marco Spoletini ed il direttore della fotografia è Maurizio Calvesi. Nel cast spiccano tanti ottimi interpreti nostrani come Claudia Gerini, Cristina Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni e Marina Confalone. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMICHE DA MORIRE, LA TRAMA DEL FILM

In una piccola isola di un arcipelago siciliano vivono tre donne che hanno stile di vita molto differenti tra loro. Tre donne che non hanno mai avuto modo di avere a che fare. Olivia è una classica casalinga tuttofare sposata felicemente con Rocco, un pescatore che sembra essere molto dedito al proprio lavoro. C’è poi Gilda che invece arriva dal Nord Italia e che per vivere fa la prostituta per cui è stata decisamente emarginata dal resto della cittadinanza. A tal proposito non se la passa decisamente bene la povera Crocetta che essendo etichettata come una sorta di iettatrice non solo non riesce a trovare la propria anima gemella ma non ha neppure un’amica con cui trascorrere il proprio tempo libero. Nelle ultime settimane anche la vita di Olivia ha dei pericolosi punti interrogativi nati per via degli strani comportamenti da parte del marito che rincasa sempre più tardi la sera e che soprattutto trascorrere poco tempo con lei. Questo porta a sospettare la donna di una possibile relazione extraconiugale da parte del marito e non sapendo come comportarsi decide di rivolgersi a Gilda in quanto ha decisamente una certa esperienza in quanto a relazioni con uomini sposati. Una volta che Olivia ha raccontato ogni cosa a Gilda, quest’ultima le parla delle prime cose da fare e nello specifico a tarda sera mentre il marito è fuori le due donne si recano presso il luogo dove il marito mette la propria barca per scoprire se questo sia il luogo dove avvengono i temuti tradimenti con un’altra donna. Tuttavia qui vi trovano Crocetta in stato decisamente confusionale e palesemente stanca di questo genere di vita tant’è che ha preso la decisione di abbandonare l’isola prendendo il primo traghetto in partenza dal mattino seguente. Ad un certo punto le tre donne sono costrette a nascondersi per via dell’arrivo di Rocco, il marito di Olivia intento a nascondere molto denaro e degli oggetti di valore. Gilda allora apre gli occhi ad Olivia facendole presente come il marito possa essere uno dei ladri che da alcuni mesi hanno messo a segno diversi colpi sull’isola. A questo punto Olivia esce allo scoperto l’uomo che ammette tutto avvisandola di volerla lasciare in quanto non innamorato. Arrabbiata, Olivia prende la pistola del marito e lo uccide. Da questo punto in poi le tre donne diventeranno tre inseparabili amiche pronte a tutto pur di godersi il frutto dei tanti furti messi in atto dallo stesso Rocco.

