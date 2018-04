ANTONELLA CLERICI / Lascia la Prova del cuoco dopo 18 anni: i suo progetti per la stagione 2018-19

Antonella Clerici lascia La prova del cuoco dopo 18 anni per dedicarsi a nuovi progetti sempre su Rai 1. Ecco chi la sostituirà alla guida dello storico programma.

25 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Antonella Clerici

La notizia era nell'aria già da diversi mesi ma ora è arrivata anche l'ufficialità: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Antonella Clerici lascerà La prova del cuoco nell'edizione in partenza a settembre 2018. Sarebbe questo l'addio di colei che ha accompagnato cuochi e fornelli per ben 18 anni, ad eccezione della breve pausa avuta dal 2008 al 2010 in occasione della sua gravidanza. Ma quali sono i motivi di questa decisione, che la stessa Antonella aveva preannunciato qualche mese fa in un'intervista? Nessuno scontro con la Rai né tanto meno una crisi della trasmissione, che continua ad essere caratterizzata da ottimi ascolti nel mezzogiorno di Rai 1. La conduttrice avrebbe piuttosto deciso di intraprendere una nuova sfida con un programma tutto nuovo, sempre nella rete ammiraglia. A partire dal prossimo autunno sarà infatti lei alla guida di Portobello, revival dello storico show portato al successo dall'indimenticabile Enzo Tortora. Non solo: la Clerici è stata anche riconfermata alla guida di Sanremo Young, spinn-off del Festival Di Sanremo che ha già condotto per la sua prima edizione.

Chi sostituirà Antonella Clerici a La prova del cuoco?

Antonella Clerici lascerà La Prova del cuoco per dedicarsi alla nuova conduzione di Portobello, uno dei programmi di punta della stagione 2018-19 di Rai. Tale nuova scommessa dovrebbe andare in onda il sabato sera, come desiderato dalla famiglia di Enzo Tortora che desidera una collocazione prestigiosa per la trasmissione lanciata proprio dallo sfortunato conduttore. Ma chi prenderà il posto lasciato vacante dalla stessa Clerici? Fin dalla diffusione di questa voce, la candidata ideale è stata Elisa Isoardi, che già aveva sostituito Antonella durante la sua gravidanza. E a quanto pare, l'ipotetica futura first lady sarebbe la preferita della Rai in questa nuova avventura televisiva. Rimpiangeremo Antonella Clerici e la sua immancabile simpatia?

